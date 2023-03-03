صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع حصته في توي اليابانية إلى 6%

رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة توي اليابانية للأفلام والرسوم المتحركة إلى 6.03%، كما اوردت وكالة “رويترز” اليوم، مما يعكس تزايد انكشاف صندوق الثروة السيادي للمملكة على قطاع الإعلام الياباني.

وأوضح تقرير الملكية المقدم إلى الجهات التنظيمية اليابانية أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة توي، التي تتخذ من طوكيو مقراً، ارتفعت من 5% إلى 6.03%.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي عن زيادة حصته في عملاق ألعاب الرياضات الإلكترونية، نينتندو، إلى 8.26%. كما استثمر الصندوق السيادي في شركات الألعاب اليابانية نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو