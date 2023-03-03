.ط by

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنساستثمار

صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع حصته في توي اليابانية إلى 6%

.ط by

رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة توي اليابانية للأفلام والرسوم المتحركة إلى 6.03%، كما اوردت وكالة “رويترز” اليوم، مما يعكس تزايد انكشاف صندوق الثروة السيادي للمملكة على قطاع الإعلام الياباني.
وأوضح تقرير الملكية المقدم إلى الجهات التنظيمية اليابانية أن حصة صندوق الاستثمارات العامة في شركة توي، التي تتخذ من طوكيو مقراً، ارتفعت من 5% إلى 6.03%.

وكشف صندوق الاستثمارات العامة الشهر الماضي عن زيادة حصته في عملاق ألعاب الرياضات الإلكترونية، نينتندو، إلى 8.26%. كما استثمر الصندوق السيادي في شركات الألعاب اليابانية نيكسون وكابكوم وكوي تيكمو

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا