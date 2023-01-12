صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع حصته في نينتندو إلى 6%

رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي حصته في شركة نينتندو اليابانية إلى 6% مما يعكس تزايد استثمارات الصندوق في صناعة ألعاب الفيديو اليابانية، كما أوردت وكالة “رويترز”.

وارتفعت حصة صندوق الاستثمارات العامة في الشركة التي يقع مقرها في كيوتو من 5.01 في المائة إلى 6.07 في المائة، وفقا لتقرير الملكية المقدم إلى المنظمين اليابانيين.

وكشف الصندوق عن حصته البالغة خمسة في المائة في نينتندو في تقرير للجهات التنظيمية في مايو من العام الماضي، مشيراً إلى أنها لأغراض الاستثمار.

واستحوذ على حصص في شركات ألعاب الفيديو نكسون وكابكوم وكوي تيكمو.

من جهة أخرى، ذكرت وكالة “بلومبيرج” أن شركة “كاكاو للترفيه” حصلت على تمويل بقيمة 930 مليون دولار من مستثمرين بما في ذلك صندوق الاستثمارات العامة، لتأمين واحدة من أكبر جولات التمويل في البلاد في وقت يتخلى فيه المستثمرون العالميون عن رهانات الشركات الناشئة الكبيرة.

وقالت الشركة، وهي وحدة تابعة لشركة كاكاو الكورية العملاقة لوسائل التواصل الاجتماعي، إنها جمعت 1.2 تريليون وون من خلال إصدار حوالي 2.26 مليون سهم بسعر 255116 وون لكلٍ من صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة “بوارب للاستثمار” ومقرها سنغافورة.

ويعمل صندوق الثروة السيادي السعودي على تعزيز العلاقات الاستثمارية والتجارية مع الشركات الكورية، ليصبح مساهماً رئيسياً في “ان سي سوفت كورب”، بالإضافة إلى شركة “نكسون” المدرجة في طوكيو.