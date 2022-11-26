صندوق الاستثمارات العامة السعودي يرفع حصصه في ميتا-فيسبوك وألفابت-غوغل

في الربع الثالث من العام، زاد صندوق الاستثمارات العامة السعودي من حجم استثماراته في ميتا، الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام، بالإضافة إلى ألفابت الشركة الأم لمحرك البحث العملاق غوغل، كما قام بشراء حصص جديدة في ليندي، أكبر شركة للغاز الصناعي في العالم من حيث الحصة السوقية والإيرادات، وشركة كومبت هيلث، وهي شركة استحواذ للأغراض الخاصة بالتكنولوجيا الصحية.

ما حجم استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ميتا؟

رفع صندوق الاستثمارات العامة، الذي يدير أكثر من 620 مليار دولار من الأصول، حصته في ميتا بنسبة 11 في المئة إلى أكثر من 3.26 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 443 مليون دولار، وفقا لإيداع لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية.

ماذا فعل صندوق الاستثمارات العامة السعودي في ألفابت؟

رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي استثماره في ألفابت من 213 ألف سهم في الربع السابق، إلى 4.26 مليون سهم في فترة الثلاثة أشهر حتى نهاية سبتمبر/أيلول بقيمة تجاوزت 407 مليون دولار.

كيف استثمر صندوق الاستثمارات العامة السعودي في شركة ليندي؟

تشمل الاستثمارات الأخرى في الربع الثالث شراء أكثر من 1.2 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 326 مليون دولار في ليندي، أكبر تكتل للغاز الصناعي في العالم من حيث الحصة السوقية والإيرادات.

ما هي استثمارات صندوق الاستثمارات العامة السعودي في كمبوت هيلث؟

اشترى الصندوق أكثر من 7.49 مليون سهم تقدر قيمتها بنحو 74 مليون دولار في كمبوت هيلث، وهي شركة استحواذ ذات أغراض خاصة للتكنولوجيا الصحية. يذكر أن شركة الاستحواذ الخاصة أو الشيك على بياض، هي وسيلة لجمع الأموال من خلال الإدراج العام ثم الاستحواذ على شركة قائمة.

ما هي الاستثمارات الأخرى لصندوق الاستثمارات العامة السعودي

احتفظ صندوق الاستثمارات العامة بـ 72.8 مليون سهم في شركة أوبر لخدمات نقل الركاب، مع نمو قيمة حصته بنسبة 30 في المئة لتصل إلى 1.93 مليار دولار في الربع الثالث.

ارتفعت قيمة أسهم الصندوق البالغة 2.85 مليون سهم في شركة التجارة الإلكترونية الكورية الجنوبية كوبانغ بنسبة 31 في المئة لتصل إلى 47.6 مليون دولار.

يبقى أكبر استثمار لصندوق الاستثمارات العامة في شركة لوسيد للسيارات الكهربائية وتبلغ قيمته حوالي 14.2 مليار دولار.

ويقع صندوق الاستثمارات العامة السعودي في قلب خطة رؤية المملكة 2030 لتنويع أكبر اقتصاد في العالم العربي وتقليل اعتماده على النفط.

فماذا فعل صندوق الاستثمارات العامة السعودي لتنويع الاقتصاد؟

أنشأ الصندوق 10 قطاعات جديدة، كما أنشأ أكثر من 30 شركة جديدة، وخلق 331 ألف فرصة عمل في المملكة العربية السعودية، وضاعف أصوله بأكثر من 3 أضعاف في السنوات القليلة الماضية.

بموجب الخطة الخمسية، سيركز الصندوق على 13 قطاعا كجزء من استراتيجيته المحلية الأساسية.

بلغت قيمة إجمالي استثمارات الصندوق في الأسهم الأمريكية في الربع الثالث حوالي 36.8 مليار دولار عبر محفظة تضم 53 شركة.

وفي إطار استراتيجية مدتها 5 سنوات أُعلن عنها العام الماضي، يهدف الصندوق إلى مضاعفة قيمة أصوله المدارة إلى 1.07 تريليون دولار والالتزام بضخ 40 مليار دولار سنويا لتطوير اقتصاد المملكة العربية السعودية حتى عام 2025.