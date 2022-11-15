صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس طرح أديس الدولية للاكتتاب العام

ذكرت وكالة “بلومبيرج” أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس طرحاً عاماً أولياً لشركة حفارات النفط والغاز “أديس الدولية القابضة” بحلول النصف الأول من العام المقبل، حيث يسرع جهود جمع مليارات الدولارات لاستثمارات جديدة.

القيمة السوقية

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة أن صندوق الاستثمارات العامة يتطلع إلى:

تعيين بنوك استثمارية لإدراج محتمل لشركة “أديس”.

الاكتتاب العام يمكن أن يقدر القيمة السوقية للشركة، التي تضم قائمة عملائها “أرامكو السعودية”، وشركة نفط الكويت، بنحو 5 مليارات دولار.

جمع أكثر من مليار دولار جراء الإدراج في البورصة السعودية.

وأشارت المصادر إلى أن المداولات في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قرارات نهائية.

وتعاون صندوق الاستثمارات العامة مع المالكين الرئيسيين لـ “أديس” لإضفاء الطابع الخاص على الشركة العام الماضي، في صفقة قيمت الشركة بنحو 516 مليون دولار. ومنذ ذلك الحين، نمت “أديس”، التي توفر خدمات التنقيب عن النفط والغاز وإنتاجهما في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال عمليات الاستحواذ.

محفظة “أديس”

اشترت شركة “أديس” 7 منصات ذاتية الشهر الماضي من شركة “سي دريل” المحدودة مقابل 628 مليون دولار نقداً.

تملك الشركة 84 منصة حفر برية وبحرية عبر الأسواق بما في ذلك المملكة العربية السعودية والكويت وقطر ومصر والجزائر وتونس.

يأتي إدراج محتمل لـ “أديس” في أعقاب طرح عام أولي بقيمة 710 ملايين دولار هذا الشهر لشركة الحفر العربية، وهي شركة سعودية لخدمات حقول النفط مملوكة جزئياً لشركة “شلومبرجر”، وقد جذبت الشركة 43 مليار دولار من الطلبات المؤسسية وارتفعت أسهمها بنسبة 23% عند بدء التداول، مما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 3 مليارات دولار.