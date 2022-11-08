صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء أبراج أوريدو

ألمحت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يدرس تقديم عرض لشراء أبراج شركة “أوريدو” للاتصالات القطرية.
- يبلغ عدد أبراج أوريدو 20 ألف برج
- تتراوح قيمة الأبراج بين 3 و5 مليارات دولار
وقال التقرير أن الصندوق السيادي السعودي سيكون ضمن مجموعة من المستثمرين سيتقدمون بعروض شراء نهائية. مثل:
- أميركان تاور
- أي أتش أس القابضة
- هيليوس تاورز
الاستثمار في الشرق الأوسط
أعلن صندوق الاستثمارات العامة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه يعتزم استثمار 24 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وكان عرض شراء حصة أغلبية في “توال”، وحدة الأبراج التابعة لشركة الاتصالات السعودية “stc”.