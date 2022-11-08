صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس شراء أبراج أوريدو

ألمحت وكالة “بلومبيرغ” في تقرير لها، إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي، يدرس تقديم عرض لشراء أبراج شركة “أوريدو” للاتصالات القطرية.

يبلغ عدد أبراج أوريدو 20 ألف برج

تتراوح قيمة الأبراج بين 3 و5 مليارات دولار

وقال التقرير أن الصندوق السيادي السعودي سيكون ضمن مجموعة من المستثمرين سيتقدمون بعروض شراء نهائية. مثل:

أميركان تاور

أي أتش أس القابضة

هيليوس تاورز

الاستثمار في الشرق الأوسط

أعلن صندوق الاستثمارات العامة في تشرين الأول/أكتوبر الماضي أنه يعتزم استثمار 24 مليار دولار في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وكان عرض شراء حصة أغلبية في “توال”، وحدة الأبراج التابعة لشركة الاتصالات السعودية “stc”.