صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتطلع لصفقتي أبراج اتصالات بـ 20 مليار دولار

يعتزم صندوق الاستثمارات العامة السعودي الدخول في صفقتين لشراء وحدتي أبراج اتصالات لشركتي “فودافون” و”أوريدوو” بقيمة إجمالية يمكن أن تصل إلى حوالى 20 مليار دولار.

فقد ذكرت صحيفة “فاينانشال تايمز” أن صندوق الاستثمارات العامة يساهم في تمويل عرض لشراء حصة في أعمال أبراج فودافون البالغة قيمتها 14,8 مليار دولار بقيادة مجموعتي الأسهم الخاصة “كيه كيه آر” و”جلوبال بارتنرز” للبنى التحتية، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر.

ويبدو أن الكونسورتيوم ، الذي يضم صندوق الاستثمارات العامة، في طريقه لشراء واحدة من أكبر أعمال الأبراج في أوروبا، متغلباً على المنافسة من شركة “سيلنيكس” الإسبانية.

معلومات عن الصفقة

تسعى “فودافون” لبيع حصة في أعمال الأبراج بعد طرح الوحدة في أوائل العام الماضي.

تدير “فودافون” 83000 برج في 10 دول أوروبية، بما في ذلك المملكة المتحدة.

تمتلك “فودافون” حالياً 82 في المائة من العملية.

وتنشط صناديق الثروة السيادية من الخليج في الأسواق العالمية حيث تتمتع المنطقة الغنية بالنفط بطفرة من ارتفاع أسعار الطاقة. وستمنح الصفقة المملكة العربية دخول سوق البنية التحتية للاتصالات الأوروبية الهامة.

صفقة “أوريدوو”

ويدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي تقديم عرض للاستحواذ على وحدة الأبراج التابعة لشركة “أوريدو” القطرية والتي تضم 20 ألف برج بقيمة يمكن أن تصل إلى 5 مليارات دولار، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

تفاصيل الصفقة

تدرس شركة “أميريكان تاور كورب” و”أي إتش إس هولدنج”و”هيليوس تاورز” أيضاً تقديم عروض ملزمة لكل الوحدة أو جزء منها، وفقًا لأشخاص طلبوا عدم الكشف عن هويتهم.

يمكن تقدير أصول أبراج “أوريدو” والتي تمتد عبر منطقة الخليج العربي، بالإضافة إلى دول مثل الجزائر، بين 3 إلى 5 مليارات دولار.

تنتهي فترة تقديم العروض خلال في الأيام المقبلة، وإن المداولات جارية وليس هناك يقين من أن هذه الجهات ستقرر تقديم عروض.

وكانت “أوريدو” قالت في أيلول / سبتمبر إنها ستفصل وحدة أعمال أبراج الاتصالات التي تضم حوالي 20 ألف برج، لتخفيف أصولها. باعت شركة الاتصالات المملوكة للدولة مؤخراً أعمالها في ميانمار مقابل 576 مليون دولار، وتفكر أيضاً في فصل وحدة مركز البيانات الخاصة بها لجذب مستثمرين جدد.

وقال متحدث باسم “أوريدو” إن الشركة تعتزم الإعلان عن فصل أعمال أبراجها في عام 2023، ورفض الإدلاء بمزيد من التعليقات. رفض ممثلو “هيليوس تاور” و”أي إتش إس هولدنغ” وصندوق الاستثمارات العامة التعليق، في حين لم يرد متحدث باسم “أميركان تاور كورب” على الفور على طلب للتعليق.

خطط الصندوق

قال صندوق الاستثمارات العامة في تشرين الأول / أكتوبر الماضي إنه يخطط لاستثمار 24 مليار دولار في دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا مع سعي المملكة العربية السعودية لتعزيز اقتصادات المنطقة، وسيوجه الأموال إلى قطاعات تشمل البنية التحتية والرعاية الصحية والاتصالات.

عرض الصندوق الشهر الماضي شراء حصة أغلبية في “توال”، وحدة أبراج الاتصالات التابعة لشركة “إس تي سي”، كجزء من خطته لإنشاء وحدة أبراج عملاقة. وقال الأشخاص إن الصندوق يخطط لتقديم عطاءات على أصول أوريدو من خلال شركة “توال”.

تحدي تباطؤ أوسع في أنشطة الاندماج والاستحواذ

وتساعد صفقات أبراج الاتصالات، منفذي الصفقات على تحدي تباطؤ أوسع في أنشطة الاندماج والاستحواذ العالمية هذا العام.

ويقوم مشغلو الاتصالات بتحويل الأصول للمساعدة في جمع الأموال لنشر الألياف الضوئية وتحديث الشبكات اللاسلكية، كما يجدون مشترين في شكل شركات استثمارية تسعى إلى تحقيق عوائد يمكن التنبؤ بها في الأسواق المتقلبة.

وفي أوروبا، تقود شركة “كيه كيه آر اند كو” السباق للحصول على حصة في وحدة أبراج “فودافون غروب”، بينما يُنظر إلى شركة الملكية الخاصة “إي كيو تي” على أنها المرشح الأوفر حظاً للاستحواذ على حصة من “تي دي اف ” الفرنسية.