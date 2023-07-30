1.23 تريليون ريال، أصول صندوق الاستثمارات العامة السعودي

كشفت عكاظ، عن رصد اجرته أن إجمالي أصول صندوق الاستثمارات العامة في أسهم الشركات المدرجة المحلية بلغ نحو 1.23 تريليون ريال.

ويمتلك الصندوق وفقاً لآخر البيانات المعلنة في 26 شركة مدرجة بنسبة تتجاوز 5% بعضها تملك مباشر، وعبر شركات تتبع للصندوق بملكية كاملة.

ويمتلك الصندوق نحو 8% من أسهم شركة أرامكو وتبلغ قيمة الأسهم السوقية نحو 625 مليار ريال، إذ يمتلك 4% من أسهم أرامكو الشركة بشكل مباشر بعد أن تم الإعلان عن نقل ملكية تلك الأسهم للصندوق، فيما يمتلك أيضاً النسبة ذاتها بشكل غير مباشر في شركة «سنابل» التابعة للصندوق بعد الإعلان عن نقل ملكية تلك النسبة من الأسهم، دون الإفصاح عن بيع أي جزء منها، وتعد أسهم الصندوق في شركة «أرامكو» غير مفصحة في موقع «تداول»، لأن نظام السوق المالية يشترط أن يتم الإفصاح عن ملكية كبار الملاك إذا بلغت 5% أو أكثر.

ويتملك الصندوق في شركة STC نحو 64% من أسهم الشركة، وتبلغ قيمتها السوقية نحو 143.52 مليار ريال، ثم في معادن بقيمة 108.76 مليار ريال.

فيما يمتلك الصندوق، في العديد من الشركات، ما لا يزيد على 100 مليار ريال ولا يقل عن مليار في كل من شركات «الأهلي، الكهرباء، أكوا باور، علم، بنك الرياض، تداول، مصرف الإنماء، المملكة، البحري، مرافق، العقارية، إعمار، وأسمنت القصيم».

وبلغت قيمة ملكية صندوق الاستثمارات ما قيمته بين 100 مليون ولا يتجاوز 700 مليون ريال في كلٍّ من شركات «أسمنت ينبع، دور للضيافة، غازكو، أسمنت الشرقية، والخزف».

وهناك 3 شركات يمتلك فيها صندوق الاستثمارات عبر شركة «سالك» المملوكة للصندوق بشكل كامل؛ ممثلة في شركات «المراعي، نادك، والأسماك» وتبلغ قيمة ملكية الصندوق في الشركات الثلاث نحو 26.39 مليار ريال.