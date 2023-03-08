صندوق الاستثمارات السعودي يسرع عملية طرح أديس الدولية القابضة

يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي لعقد اجتماعات مع مستثمرين لطرح شركة “أديس الدولية القابضة”، إحدى أكبر مزود خدمات الحفر والتنقيب في قطاع النفط والغاز الطبيعي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أقرب وقت من هذا الشهر، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن مصادر مطلعة.

ويستهدف الصندوق السيادي السعودي إدراج الشركة في النصف الأول من العام، ومن المرجح أن يقدم قريباً طلب الطرح إلى السلطات السعودية، وفق الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم. وقالوا إن صندوق الاستثمارات العامة اختار شركة “لازارد ليمتد” كمستشار في الطرح العام.

وذكرت وكالة “بلومبيرج” في تشرين الثاني / نوفمبر أن الإدراج قد يقيّم الشركة، التي تتضمن قائمة عملائها “أرامكو السعودية” و”شركة نفط الكويت”، بنحو 5 مليارات دولار وتسعى لجمع نحو مليار دولار من الطرح.

ولا تزال المباحثات بشأن الطرح في مراحلها الأولى ولم يتم اتخاذ قراراً نهائياً بعد. وامتنع صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق، فيما لم يرد ممثلو “لازارد” و”أديس” على الفور على طلبات التعليق.

وقد تعاون صندوق الاستثمارات العامة مع المالكين الرئيسيين لـ “أديس” لإضفاء الطابع الخاص على الشركة في عام 2021، في صفقة قدرت قيمة الشركة بنحو 516 مليون دولار. منذ ذلك الحين ، نمت “أديس”، التي تقدم خدمات التنقيب عن النفط والغاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، من خلال عمليات الاستحواذ، إذ اشترت الشركة سبع منصات رافعة العام الماضي من “سي دريل” مقابل 628 مليون دولار نقداً. وقالت الشركة في ذلك الوقت إن “أديس” لديها 84 منصة حفر برية وبحرية بعدة أسواق بما في ذلك السعودية، والكويت، وقطر، ومصر، والجزائر، وتونس.