صندوق الاستثمارات السعودي يرفع حصته في شركة لوسيد موتورز لـ65%

رفع صندوق الاستثمارات العامة السعودي، نسبة أسهمه في شركة صناعة السيارات الكهربائية (لوسيد موتورز)، بعد شراءه لأسهم إضافية في الشركة؛ بقيمة 1.8 مليار دولار، وبمتوسط سعر للسهم يبلغ 6.83 دولار ليرفع الصندوق السعودي حصته بشركة صناعة السيارات الكهربائية من 60% إلى ما يقرب من 65% من إجمالي الأسهم العادية.



وبحسب ما نشرته “العربية. نت”، أن سعر سهم لوسِد لصناعة السيارات الكهربائية؛ قفز إلى مثليه في جلسة الجمعة، بفعل تكهنات بالسوق بأن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يجهز خطة لشراء الحصة المتبقية من الشركة، وفق “رويترز”، وجاءت التكهنات إثر تنويه موقع بِتافيل المتخصص في صفقات الأعمال على حديث يدور بالسوق بذلك الشأن.



ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة، وهو صندوق الثروة السيادية السعودي، بالفعل أكثر من 65% من لوسِد.



وتتسارع الخطوات نحو إنشاء أول مصنع متكامل لإنتاج السيارات الكهربائية، حيث وقعت شركة لوسيد اتفاقيات لبناء المصنع الذي ستبلغ طاقته الإنتاجية 155 ألف سيارة سنوياً، وتقدر استثماراته بأكثر من 12 مليار ريال.



وكانت السعودية سباقة للاستثمار في هذا القطاع ضمن أهداف الاستدامة وتحقيق صافي صفر انبعاثات، ففي عام 2018 استثمر صندوق الاستثمارات العامة ملياري دولار في لوسِد موتورز لإطلاق أول سيارة كهربائية، واليوم أصبح الصندوق يمتلك حصة الأغلبية في المجموعة التي افتتحت في السعودية أول معرض لها بالشرق الأوسط خارج الولايات المتحدة



ومصنع لوسيد هو واحد من ثلاثة مصانع محتملة ستحتضنها السعودية بما ينسجم مع رؤية المملكة 2030 ومبادرة السعودية الخضراء.



