مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالاستثماربيانات السوقسياسة واقتصادشركاتقضايا

صندوق الاستثمارات السعودي يحذر المستثمرين

مويضي المطيري by مويضي المطيري

حذر صندوق_الاستثمارات_العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

وتشمل الأساليب التي يحذر منها الصندوق، إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصلا هاتفيا، منتحلين صفة كيانات حكومية، وشركات معروفة، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية بأشكال متعددة.

من ضمن الطرق التي ينتهجها المحتالون أيضاً، إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء مشاريع كبرى، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا