صندوق الاستثمارات السعودي يحذر المستثمرين

حذر صندوق_الاستثمارات_العامة من أي تواصل ينتحل اسمه بغرض طلب مبالغ أو حوالات مالية، مؤكدًا على ضرورة الإبلاغ عن الجرائم المعلوماتية من خلال تطبيق كلنا أمن، علمًا بأن الصندوق لا يقدم خدمات مباشرة للأفراد.

وتشمل الأساليب التي يحذر منها الصندوق، إنشاء منصات إلكترونية وهمية أو تواصلا هاتفيا، منتحلين صفة كيانات حكومية، وشركات معروفة، وإيهام ضحاياهم بانتمائهم لتلك الكيانات لكسب ثقتهم وإغرائهم بفرص ربحية بأشكال متعددة.

من ضمن الطرق التي ينتهجها المحتالون أيضاً، إنشاء منصات إلكترونية وهمية تنتحل أسماء مشاريع كبرى، والتسويق لها عبر حسابات بمواقع التواصل الاجتماعي.