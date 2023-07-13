يخطط صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لشراء ناد جديد في الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، وذلك لتمديد استثماراته وتوسيعها، بعد الطفرة الكبيرة التي حققها الصندوق رفقة نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.





وقالت وكالة «بلومبرج»، إن صندوق الاستثمارات العامة، يدرس شراء فريق جديد يلعب في الدوريات الخمس الكبرى، وذلك بعد أيام من قرار الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بالسماح لمجموعة أندية لها نفس المالك بالمشاركة في مسابقات الاتحاد المختلفة.





وكان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، قد سمح لناديي برايتون وأستون فيلا الإنجليزيين، وتولوز الفرنسي، بالمشاركة في بطولات الاتحاد في الموسم المقبل، بالرغم من أن ملاكها لديهم مصالح مشتركة في أندية أخرى تتنافس في نفس البطولات.



وجاء قرار الاتحاد الأوروبي، بعد التوصل إلى قرارا بموافقة أصحاب الأندية المذكورة على ضمانات لإدارة الأندية بشكل مستقل عن بضعها البعض، مما يفتح المجال أمام صندوق الاستثمارات لشراء نادي جديد.





وكان صندوق الاستثمارات العامة، قد حقق نجاحًا باهرًا رفقة نادي نيوكاسل الإنجليزي؛ حيث عاد الماكبايس للمشاركة في بطولة دوري أبطال أوروبا بعد احتلال المركز الرابع على سلم ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز؛ حيث انتشل الصندوق النادي العريق من مراكز الهبوط إلى المراكز الأربعة الأولى.





واستحوذ صندوق الاستثمارات العامة على نيوكاسل في صفقة بلغت حوالي 300 مليون جنيه إسترليني في عام 2021، في خطوة كبيرة للاستثمارات السعودية، وذلك في ظل التطور التي تشهده الرياضة السعودية على كافة الجو