طالب رئيس مجلس الأمة الكويتي (البرلمان) أحمد السعدون في سؤال برلماني بالكشف عن أسماء الشركات العالمية الـ 230 ألف التي قال تقرير صحافي يعود لسنة 2021 إن صندوق الأجيال القادمة -صندوق الثروة السيادي للكويت والذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية- استثمر فيها.

وقال السعدون إن موقع صحيفة “القبس” نشر خبراً يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021 تحت عنوان “صندوق الأجيال يستثمر في 230 ألف شركة عالمية“، وجاء فيه “كشفت مصادر ذات صلة أن استثمارات صندوق الأجيال القادمة تشهد تنوعا كبيراً وانتشاراً جغرافياً واسع النطاق، إذ تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية ويستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات المخاطر”.

وطلب السعدون في سؤاله البرلماني الذي وجهه إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار ووزير المالية بالوكالة أسماء الشركات العالمية الـ 230 ألف، وتاريخ الاستثمار في كل منها، والدول التي تنتمي إليها، وقيمة الاستثمارات في كل منها والعائد السنوي خلال سنوات الاستثمار فيها.

وقال محرر أريبيان بزنس للشأن الكويتي إن مطالبة “السعدون” ربما تكون كنوع من الرد على مبالغة تقرير صحيفة “القبس”، لأنه من غير المعقول أن يكون الجهاز الكويتي أو غيره أن يستثمر في هذا العدد الكبير من الشركات العالمية.

ونشرت معظم الصحف الكويتية سؤال السعدون البرلماني دون أن تعقب على الخبر.

230 ألف شركة عالمية!

كانت صحيفة “القبس” نقلت، يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول 2021، عن “مصادر ذات صلة” إن استثمارات صندوق الأجيال القادمة تشهد تنوعاً كبيراً وانتشاراً جغرافياً واسع النطاق، اذ تتوزع على حوالي 230 ألف شركة في الأسواق العالمية وتستهدف تحقيق أفضل العوائد المتاحة وفق أدنى درجات المخاطر.

وحول ما إذا كان هناك أي تغيير في استراتيجيات الاستثمار على وقع المتغيرات التي فرضتها جائحة كورونا في الأسواق العالمية، قالت المصادر، دون أن تذكرها الصحيفة اليومية، إن الرؤية الاستثمارية للهيئة العامة للاستثمار تعتمد على أهداف محددة أهمها تحقيق عوائد مجدية على الاستثمار الطويل الأجل باستخدام أعلى المعايير المهنية بما يتيح لها التعامل مع المخاطر التي تتعرض لها الاسواق والتقلبات المفاجئة.

وأضافت المصادر أن مكتب هيئة الاستثمار في لندن يدير أكثر من ثلث استثمارات صندوق الأجيال القادمة، ويحظى بمعاملة خاصة من الحكومة البريطانية من ناحية الضرائب والتسهيلات والحوافز الاستثمارية.

صندوق الأجيال الخامس عالمياً والثاني عربياً

قفزت أصول صندوق احتياطي الأجيال القادمة؛ صندوق الثروة السيادية للكويت، بنحو 53 مليار دولار، وفقاً للمعهد الدولي لصناديق الثروة السيادية، لتصل إلى 803 مليارات دولار، مقارنة بالبيانات السابقة التي أصدرها المعهد في شهر أبريل/نيسان الماضي، وقدّرت حينذاك أصول صندوق الأجيال بنحو 750 مليار دولار.

ووفقاً لآخر تحديث أجراه المعهد على بيانات الصناديق السيادية، حافظ صندوق الأجيال الذي تديره الهيئة العامة للاستثمار الكويتية، على مركزه الخامس عالمياً، والثاني عربياً بعد جهاز أبوظبي للاستثمار الذي قُدّرت قيمة أصوله بنحو 853 مليار دولار من دون تغيير عن بيانات أبريل/نيسان الماضي.