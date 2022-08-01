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صندوق استثماري سعودي يشارك في تمويل هومزمارت

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جولة تمويلية جديدة لشركة هومزمارت"
جولة تمويلية جديدة لشركة هومزمارت

أعلنت مجموعة “هومزمارت” العاملة في تجارة الأثاث والسلع المنزلية عبر الأنترنت في الشرق الأوسط، عن جمع مبلغ 23 مليون دولار في جولة تمويلية  من الفئة “ب”، ليصل بذلك إجمالي استثماراتها إلى ما يقرب من 40 مليون دولار، وذلك بمشاركة صندوق الاستثمار السعودي “إس تي في”، لرأس المال الاستثماري التكنولوجي، ويعد الأكبر من نوعه في المنطقة، إلى جانب مستثمرين حاليين مثل “امباكت 46″، “نواة كابيتال”، “رايز كابيتال” و “آوتلايرز فنتشرز”.

ويأتي هذا الاستثمار بعد التوسع القوي للشركة في المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا العام، حيث استطاعت الشركة اختراق سوق حجمه 15 مليار دولار، وبمعدل نمو سنوي مركب يصل نسبته إلى 10%.

ومع وجود أكثر من 45 ألف منتج في الكتالوج؛ ركزت “هومزمارت” بشكل كبير على تمكين قطاع تصنيع الأثاث السعودي المحلي الذي يصل إلى أكثر من 60% من إجمالي مبيعات الشركة، مما يدعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

كما جاءت تلك الجولة الاستثمارية في أعقاب جولة التمويل المبدأية التي أغلقتها المجموعة بقيمة 17 مليون دولار قي منتصف العام الماضي. وتعتزم “هومزمارت” استخدام حصيلة التمويل الجديد في تحسين سلاسل القيمة الخاصة بمبيعات الأثاث – ويشمل توسيع تواجد المنصة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وإطلاق حلول مبتكرة للتصميم الداخلي (بعد الاستحواذ على شركة التكنولوجيا الناشئة الألمانية “موك أب ستوديو” ومقرها برلين)، وكذلك زيادة صالات عرضها الرقمية – الأولى من نوعها- عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتطوير عملياتها اللوجستية.

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