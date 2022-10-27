أبوظبي تزيد استثماراتها في أمريكا وتقلصها في آسيا

يندفع جهاز أبوظبي للاستثمار (أديا)، الذي يبلغ حجم استثماراته 829 مليار دولار، نحو أسواق الولايات المتحدة وتحديداً نحو العقارات ، مستغلاً الفرص التي أتاحها الوباء.

بعد واحدة من أكثر السنوات ازدحاماً في عقد الصفقات، رفع أكبر صندوق للثروة السيادية في أبوظبي نطاق التخصيص المستهدف لأمريكا الشمالية إلى ما بين 45% و 60%، ويتوقع أن تظل مستويات نشاط الاستثمارات العقارية مرتفعة هذا العام وما بعده ، وفقاً لـلاستعراض السنوي لعام 2021 الذي صدر يوم الخميس.

وتم رفع نطاق تخصيص جهاز أبوظبي للاستثمار للأسهم الخاصة إلى 7 -12% من 5- 10%

وتم تخفيض النطاق الخاص بآسيا المتقدمة إلى 5-10% من 5-15% ، وهو ما قال “أديا” إنه يتوافق مع الترجيح النسبي للمنطقة في المؤشرات العالمية.

وقال جهاز أبوظبي للاستثمار: “لا تزال آفاق الاستثمار العقاري جذابة. أساسيات السوق مدعومة جيداً من خلال ارتفاع تكاليف الاستبدال على خلفية التضخم المرتفع في العمالة ومواد البناء ، وتأخر استجابة سلسلة التوريد ، وغيرها من الاضطرابات الناتجة عن الوباء.”

ونظراً لحجمه الهائل ، يمكن أن يكون لخيارات جهاز أبوظبي للاستثمار تأثير في جميع أنحاء العالم. فهو بالفعل من أكبر المستثمرين في العقارات الأمريكية، وتشمل صفقاته الأخيرة حصصاً في قطارات السكك الحديدية الألمانية، والطاقة في أمريكا الشمالية، وأكبر شركة إنترنت في إندونيسيا.

ويعتبر جهاز أبوظبي للاستثمار من بين صناديق الثروة السيادية الخليجية التي تعزز استثماراتها في الولايات المتحدة لاغتنام الفرص الناشئة عن تداعيات الوباء والمخاوف المتزايدة من الركود العالمي. وتخطط مجموعة رويال ، وهي شركة استثمارية أخرى في أبو ظبي ، لضخ ما يصل إلى 10 مليارات دولار في الأسهم الأمريكية والأوروبية لتوسيع محفظتها العالمية. وفي المملكة العربية السعودية ، زاد صندوق الاستثمارات العامة البالغ حجمه 620 مليار دولار من تعرضه للولايات المتحدة.

وقال سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، في المراجعة: “بحث جهاز أبوظبي للاستثمار عن فرص في مناطق ومناطق فرعية ذات إمكانات عالية على المدى الطويل واستمر في تعزيز تعرضه المباشر للأسواق الخاصة. كما استفاد من وضع محافظ الأسهم للاستفادة من الاتجاهات الناشئة ، بما في ذلك الفرص الناشئة عن استجابات الحكومات المختلفة للوباء.”

وفي عام 2021 ، خصص قسم الأسهم الخاصة في جهاز أبوظبي للاستثمار رأس مال أكبر من أي وقت مضى من خلال 40 استثماراً، ارتفاعاً من 25 استثماراً في عام 2020، بما في ذلك 12 استثماراً مشتركاً في شركات المرحلة المبكرة إلى جانب شركائه في رأس المال الاستثماري. مثلت الاستثمارات المباشرة والاستثمارات المشتركة 58٪% من إجمالي انتشارها لعام 2021 ، ارتفاعاً من 55% في عام 2020 ، مع تخصيص الرصيد للأموال.

وتم رفع نطاق تخصيص جهاز أبوظبي للاستثمار للأسهم الخاصة إلى 7 -12% من 5- 10%

وتم تخفيض النطاق الخاص بآسيا المتقدمة إلى 5-10% من 5-15% ، وهو ما قال “أديا” إنه يتوافق مع الترجيح النسبي للمنطقة في المؤشرات العالمية.

وبلغت العوائد السنوية لجهاز أبوظبي للاستثمار على مدار 20 عاماً حتى كانون الأول / ديسمبر من العام الماضي 7,3٪ ، مقارنة بـ 6% في العام السابق.

وبلغت معدلات العائد السنوي على مدى ثلاثين عاماً 7,3% مقابل 7,2% في عام 2020.

وقال جهاز أبوظبي للاستثمار إن الزيادات يمكن أن تُعزى إلى السنوات التي سقطت من الحسابات وكذلك الأداء في عام 2021 وأنها تؤكد “تفضيلنا للتركيز على الاتجاهات طويلة الأجل”.