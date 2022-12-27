السيارات الكهربائية: كن حذرا قبل شراء سيارة كهربائية في عام 2023

رغم الطلب الكبير عليها، كن حذرا قبل شراء سيارة كهربائية في عام 2023 حيث ستستمر صناعة السيارات العالمية تعاني من نقص في أشباه الموصلات (الرقائق) العام المقبل، ومن ثم من المتوقع ارتفاع الأسعار، فمن الأفضل الانتظار على خطوة الشراء حتى تنخفض أسعارها.

نفد المخزون

وقال حسان الخوري، الرئيس التنفيذي لشركة أونسيمي Onsemi لصناعة رقائق السيارات، ومقرها الولايات المتحدة:

إن مخزون الشركة من رقائق كربيد السيليكون (SiC) قد نفد بالفعل

وهي أشباه موصلات طاقة متقدمة تستخدم إلى حد كبير في السيارات الكهربائية

أشار إلى أن هذا الوضع سيستمر على الأقل حتى نهاية عام 2023 بسبب الطلب القوي

لدينا الكثير من العملاء بموجب ما يسمى باتفاقيات التوريد طويلة الأجل ونحن نبني القدرة على دعم هؤلاء أولا

أصدر يوخن هانيبيك، الرئيس التنفيذي لشركة إنفينيون Infineon لتصنيع رقائق السيارات، تحذيرا مماثلا حيث قال: “أتوقع نقصا طويلا جدا”.

نقص الرقائق

قال كارلوس تافاريس، الرئيس التنفيذي لشركة ستيلانتيس Stellantis، رابع أكبر شركة لصناعة السيارات في العالم من حيث المبيعات إن نقص الرقائق سيستمر في ملاحقة صناعة السيارات العام المقبل.

توقعات النمو

عزز الطلب على رقائق السيارات الشركات المصنعة مثل لها مثل أونسيمي وإنفينيون حيث :

رفعت الشهر الماضي توقعاتها لنمو الإيرادات من 9 في المئة إلى أكثر من 10 في المئة في السنوات المقبلة

أعلنت شركة صناعة الرقائق الألمانية إينفينيون أيضا عن أكبر استثمار لها بقيمة 5 مليارات يورو لبناء مصنع في دريسدن لإنتاج أشباه موصلات تناظرية، تُستخدم في السيارات والصناعات الأخرى

تناقض

وتتناقض التوقعات المتفائلة لشركات رقائق السيارات مع أجزاء أخرى من القطاع، والتي تزود أشباه الموصلات للهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية. فقد عانت هذه المجموعات، التي تشمل شركة تايوان لتصنيع أشباه الموصلات (TSMC) وإنتل وسامسونغ، من انخفاض في الطلب. وقامت شركة TSMC، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم تزود شركات مثل آبل وجوجل وأمازون، بخفض نفقاتها الرأسمالية المخطط لها بنحو 10 في المئة إلى 36 مليار دولار هذا العام.