صناديق سعودية وإماراتية وقطرية تدرس شراء حصة أقلية في شركة تعدين برازيلية

يدرس صندوق الاستثمارات العامة السعودي وشركة مبادلة للاستثمار، ومقرها أبوظبي، وجهاز قطر للاستثمار تقديم عروض لشراء حصة أقلية في عمليات النيكل والنحاس لشركة “فالي” البرازيلية للتعدين، كما نقلت وكالة “بلومبيرج” عن أشخاص مطلعين على الأمر.

كما تدرس شركة “ميتسوي” اليابانية ومجلس استثمار خطة المعاشات التقاعدية الكندية، ومجلس خطة تقاعد المعلمين في أونتاريو، عروض شراء حصة في وحدة المعادن الأساسية، وفقاً لما ذكره الأشخاص. وقال الناس إن شركة “فالي” تسعى لجمع أكثر من ملياري دولار من الصفقة، وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأن المعلومات خاصة.

وقال الناس إن شركة التعدين البرازيلية قد تواصلت مع مستثمرين محتملين آخرين مثل “بلاك روك” وصندوق الثروة السيادية السنغافوري “جي آي سي” لقياس مدى اهتمامهم. وقالوا إنها تطلب عطاءات أولية في الأسابيع المقبلة.

وقال الناس إن وحدة “فالي” يمكن أن تقدر قيمتها بما يتراوح بين 20 و 25 مليار دولار في أي صفقة. وتسعى شركة “فالي” لبيع ما لا يقل عن 10% من الأسهم في الشركة، على الرغم من أنها قد تفكر في تفريغ حصة أكبر بالسعر المناسب.

وارتفع سهم “فالي” بما يصل إلى 4,6% يوم الثلاثاء، ما منح الشركة قيمة سوقية تبلغ حوالي 65 مليار دولار.

وقال الأشخاص إن المداولات جارية، ويمكن أن تتغير تفاصيل الصفقة المحتملة.

وقالت “فالي” في أوائل تشرين الأول / أكتوبر إنها وظفت مستشارين لتقييم الخيارات التجارية مع زيادة الطلب على النحاس والنيكل بسبب الدفع العالمي للكهرباء والتحول عن الوقود الأحفوري. وُيظهر موقع “فالي”، وهو مورد رئيسي لخام الحديد، مناجم للنيكل والنحاس في بلدان مثل البرازيل وكندا وإندونيسيا.

وقال الرئيس التنفيذي إدواردو بارتولوميو في مؤتمر عبر الهاتف الأسبوع الماضي إن “فالي” تبحث عن شركاء يمكنهم المساعدة في تسريع نمو الوحدة ويمكنهم التفكير في طرح عام أولي في وقت لاحق. وقد حدد سابقاً “طموحات عالية جداً” للشركة ، وقال إنها يمكن أن تصبح كبيرة مثل “فالي” في المستقبل.