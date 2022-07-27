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Posted inأخبار أريبيان بزنسطاقة

صناديق استثمار سعودية وإماراتية محط أنظار حكومة غويانا لتمويل مشاريع النفط

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غويانا تسعى وراء استثمارات خليجية في قطاعها النفطي الناشىء
غويانا تسعى وراء استثمارات خليجية في قطاعها النفطي الناشىء

قال رئيس غويانا عرفان علي إن حكومة بلاده تجري محادثات مع صناديق استثمارية من المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر لتأمين التمويل لصناعة النفط الناشئة كما أوردت وكالة “رويترز”.

وتوقع أن يجذب المزاد القادم على كتل النفط والغاز شركات جديدة إلى صناعة الطاقة لديها ، بعد سنوات من هيمنة شركة إكسون موبيل الأمريكية العملاقة  وشركائها.

ومن المتوقع أن تتسارع إيرادات الدولة الواقعة في أمريكا الجنوبية إلى 7,5 مليار دولار سنوياً في عام 2030، وفقاً لشركة الاستشارات “رايستاد للطاقة”، مما يساعد في تمويل عدد لا يحصى من المشاريع التي تشتد الحاجة إليها، من محطات توليد الطاقة إلى المنازل والتعليم.

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