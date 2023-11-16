“سوبر هاتريك”.. صلاح يحقق رقما غير مسبوقا مع منتخب مصر

سجل محمد صلاح 4 أهداف مع منتخب مصر في بداية مشواره بتصفيات كأس العالم أمام جيبوتي على استاد القاهرة الدولي ليسجل رقما غير مسبوقا.

وفازت مصر على ضيفتها بنتيجة (6-0) لتتصدر المجموعة مبكرا، وتتقدم خطوة نحو حلم العودة للظهور في نهائيات كأس العالم 2026.

وسجل صلاح أول 4 أهداف للفريق المصري، وذلك لأول مرة في مسيرة نجم ليفربول الإنجليزي، حيث كان أكثر عدد من الأهداف يسجله في مباراة واحدة هو ثلاثة أهداف فقط.

كسر رقم هداف التصفيات

نجح محمد صلاح في كسر رقم محمد أبو تريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق، الذي كان هدافا تاريخيا للفراعنة في تصفيات كأس العالم على مر التاريخ.

صلاح كان متأخرا عن أبو تريكة بفارق 3 أهداف، لينجح في تسجيل رباعية في المباراة جعلته يتخطى هداف الأهلي السابق ويعلن عن هدفه رقم 15 في التصفيات المونديالية بالقميص المصري.

مطاردة حسام حسن

يتربع حسام حسن هداف الأهلي والزمالك السابق على عرش قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب مصر برصيد 69 هدفا، وهو الوحيد الذي يسبق محمد صلاح في الترتيب.

لاعب ليفربول كان لديه قبل المباراة 49 هدفا دوليا، ليرفع رصيده إلى 53 هدفا، ويصبح على بعد 16 هدفا فقط من كسر رقم حسام حسن والحصول على لقب الهداف التاريخي لمنتخب مصر.