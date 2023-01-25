محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان مقابل 70 مليون يورو

كشفت تقارير صحفية إنكليزية وإيطالية أن نجم فريق ليفربول ومنتخب مصر لكرة القدم محمد صلاح قد ينتقل إلى باريس سان جيرمان الفرنسي.

وربطت التقارير بمعلومات زعمت أن “الفرعون المصري” شوهد مع رئيس النادي الباريسي القطري ناصر الخليفي يتناولان الغداء معاً ما فتح باب التكهنات أمام انتقال محتمل.

وتم تناقل صورة على مواقع التواصل الاجتماعي قيل إنها للثنائي مع أشخاص آخرين رغم أنها لم تكن واضحة بشكل يؤكد أن الشخص الظاهر فيها هو صلاح نفسه إذ ظهر من الخلف.

وقالت صحيفة “ميرور” إن الخليفي وصلاح رصدا في مطعم ريتز الفاخر في وسط لندن في وقت سابق من هذا الشهر.

Nasser bin Ghanim Al-Khelaifi, head of Qatar Sports Investments, met with Mo Salah after the Brentford defeat.



Might add some substance to the circling reports? pic.twitter.com/fUeMDO8KNo — Ben Martin (@BenMartinn8) January 16, 2023

ويأتي خبر انتقال النجم المصري في الوقت الذي تأمل فيه مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية، التي تمتلك نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، في الاستثمار في ناد ضمن الدوري الإنجليزي الممتاز.

وسرى الكثير من الأخبار والتقارير الصحافية عن نية قطر لشراء ليفربول أو مانشستر يونايتد، كما أشيع أن الخليفي الذي يرأس أيضاً مجلس إدارة مؤسسة قطر للاستثمارات الرياضية التقى دانيال ليفي رئيس نادي توتنهام في وقت سابق من هذا الشهر في لندن بنية شراء حصة أقلية في النادي اللندني.

كييزا بديلاً لمحمد صلاح في ليفربول

وقالت التقارير إن انتقال صلاح للفريق الفرنسي في حال إتمامه سيرتب على ليفربول تأمين بديل عنه، وهو ما يراه المدرب الألماني يوغن كلوب في نجم منتخب إيطاليا ويوفنتس فيديركو كييزا.

وذكر موقع ” كالتشيو ميركاتو” الإيطالي المتخصص بانتقال اللاعبين أن الريدز يفكر جدياً في بيع أفضل لاعب لديه خلال الميركاتو الشتوي الحالي الذي ينتهي بعد أيام معدودة، مشيراً إلى أن ليفربول مستعد لقبول التنازل عن نجمه لسان جيرمان مقابل 70 مليون يورو مقابل.

وجدد صلاح عقده مع ليفربول في الصيف المنصرم لغاية 2025 في اتفاق جعله الأعلى أجراً في تاريخ النادي إذ يزيد راتبه الأسبوعي عن 350 ألف جنيه إسترليني.

ويعد موسم صلاح الحالي الأسوأ له حيث أنه خاض 19 مباراة بالدوري الإنكليزي الممتاز وسجل خلالها 7 أهداف وقدم 4 تمريرات حاسمة فقط، وهي أقل حصيلة منذ قدومه من روما الإيطالي عام 2017.

ويحمل مشجعو ليفربول صلاح مسؤولية تراجع مستوى فريقهم مع احتلاله المركز التاسع على لائحة ترتيب الدوري الإنكليزي الممتاز برصيد 29 نقطة بفارق 21 نقطة عن أرسنال المتصدر علماً أن الأخير لعب مباراة أقل.

في المقابل سيكون سان جيرمان في حال اتمام الصفقة أمام معضلة كبيرة مع وجود كتيبة من الأسماء في صفوفه أمثال ليونيل ميسي وكيليان مبابي, ونيمار, وماركو فيراتي وغيرهم. ما يفتح الباب أمام رحيل بعضهم وبالأخص هداف كأس العالم مبابي الذي عاد اسمه ليرتبط مجدداً بالانتقال إلى ريال مدريد.

Liverpool serait prêt à se séparer de Mohamed #Salah en cas d'une offre de 70M€. ?

Le #PSG ferait partie des clubs intéressés par le buteur égyptien (Calcio Mercato ?) pic.twitter.com/9X6X3wtLtl — GOAL France ?? (@GoalFrance) January 23, 2023