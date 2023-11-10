صلاح لاعب الشهر في بريميرليغ لأول مرة منذ عامين

توج المصري محمد صلاح بجائزة لاعب شهر أكتوبر في الدوري الإنجليزي الممتاز “بريميرليغ” لأول مرة منذ عامين، ليكلل مجهوده مع ليفربول.

محمد صلاح تألق خلال شهر أكتوبر حيث خاض فريقه 3 مباريات في بريميرليغ، سجل خلالها النجم المصري 5 أهداف، ليعلن نفسه منافسا بقوة على جائزة هداف الدوري هذا الموسم.

ويحتل صلاح المرتبة الثانية في قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 9 أهداف، خلف النرويغي إرلينغ هالاند مهاجم مانشستر سيتي المتصدر برصيد 11 هدفا.

وفاز محمد صلاح بجائزة لاعب الشهر للمرة الأولى منذ أكتوبر 2021، ليغيب عامين كاملين عن التتويج بالجائزة الفردية المرموقة في بريميرليغ.

سجل حافل

ويأتي تتويج صلاح بجائزة لاعب الشهر في بريميرليغ ليضعه ضمن قائمة الكبار الذين فازو بالجائزة مرات عديدة، حيث بات المصري يحتل المرتبة الخامسة بين أكثر اللاعبين الفائزين بالجائزة.

صلاح حصد الجائزة 5 مرات، بينما يسبقه كريستيانو رونالدو وستيفان جيرارد برصيد 6 تتويجات لكل منهما، وفي الصدارة يأتي سيرجيو أجويرو وهاري كين ولكل منهما 7 جوائز.

منافسة قوية

Five goals including a Merseyside derby brace for October's @premierleague Player of the Month!



Congratulations, @MoSalah. #FC24 pic.twitter.com/9E1GmPVlJl — EA SPORTS FC (@EASPORTSFC) November 10, 2023

واجه صلاح منافسة شرسة على جائزة لاعب شهر أكتوبر حيث كان ديكلان رايس لاعب أرسنال وكريستيان روميرو لاعب توتنهام، ودوجلاس لويز لاعب أستون فيلا، وبريان مبيومو لاعب برينتفورد وبيدرو نيتو لاعب ولفرهامبتون، ينافسونه بقوة في التصويت.

وسيطر نجوم توتنهام هوتسبير على الجائزة منذ بداية الموسم، حيث فاز جيمس ماديسون بجائزة أغسطس في افتتاحية الموسم، ثم تبعه الكوري الجنوبي هيونج مين سون في جائزة سبتمبر.