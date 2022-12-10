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صلاة الاستسقاء في 19 ألف مسجد في الجزائر

أدى الجزائريون في كافة مساجد البلاد صلاة الاستسقاء طلبا للغيث، في ظل احتباس مطري مستمر منذ أشهر.
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أدى الجزائريون في كافة مساجد البلاد صلاة الاستسقاء طلبا للغيث، في ظل احتباس مطري مستمر منذ أشهر.

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دعوة

وجاء ذلك إثر دعوة وجهتها وزارة الشؤون الدينية والأوقاف في الجزائر، وقد:

  • اُقيمت الصلاة في نحو 19 ألف مسجد في أنحاء البلد
  • عقب تأدية الصلاة رفع أئمة المساجد والمصلين دعاءهم طلبا لنزول المطر

جفاف

وتقول السلطات إن البلاد تعيش جفافا منذ 3 سنوات، وهي تشهد وخاصة في المناطق الشمالية الغربية احتباسا مطريا مستمرا منذ عدة أشهر. وتعتمد الجزائر على مياه الأمطار بشكل كبير في قطاعها الزراعي وخاصة زراعة الحبوب بمناطق شمالي البلاد.

إجراءات

تقول السلطات إن ذلك:

  • تسبب في تراجع مستويات السدود والمياه الجوفية وحتى الينابيع.
  • أعلنت السلطات قبل أيام تقليص ساعات توزيع  مياه الشرب في وهران، ثاني أكبر مدن البلاد، بسبب تراجع منسوب سدود تتزود بها المدينة.

توقعات

وتتوقع إدارة الأرصاد الجوية الجزائرية، تهاطل أمطار في قادم الساعات وحتى الأيام المقبلة على مناطق مختلفة من شمال وجنوبي البلاد.​​​​​​​

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