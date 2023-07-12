صكوك مصرف أبوظبي الاسلامي تستقطب 7 مليارات دولار

أعلن مصرف أبوظبي الإسلامي، في افصاح لسوق أبوظبي للأوراق المالية اليوم، عن نجاحه في إصدار صكوك بقيمة 750 مليون دولار، وهي صكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال والتي تعتبر أول إصدار لصكوك الشق الأول مقومة بالدولار الأمريكي في العالم منذ آذار / مارس 2023. وتجاوزت القيمة المستهدفة على الطرح أكثر من تسع مرات، محققاً بذلك أعلى الطلبات على الاكتتابات للصكوك غير محددة الأجل لزيادة الشق الأول من رأس المال في المنطقة منذ عام 2013.

وقام «أبوظبي الإسلامي» بتسعير الصكوك غير قابلة للاسترداد لمدة خمس سنوات ونصف السنة بمعدل ربح 7.25% سنوياً، ومستحقة الدفع بشكل نصف سنوي. وسيتم إدراج الصكوك الجديدة في بورصة لندن للأوراق المالية.

وحظي الطرح بطلب قياسي وإقبال كبير، جاذباً اهتمام أكثر من 240 مستثمراً عالمياً وإقليمياً، حيث بلغت قيمة الطلبات 7 مليارات دولار متجاوزة القيمة المستهدفة بأكثر من تسع مرّات، ووصل التسعير النهائي إلى 62.5 نقطة أساس أقل من مؤشر التسعير الأولي. ويبلغ هامش التسعير 306 نقاط أساس فوق نسبة عائدات الخزينة الأمريكية وهو أقل بمقدار 121 نقطة أساس من هامش التسعير للصكوك الصادر من قبل المصرف في عام 2018.

وقال ناصر عبدالله العوضي، الرئيس التنفيذي لمجموعة مصرف أبوظبي الإسلامي: «نحن فخورون بهذا الإقبال اللافت والاستثنائي من مجموعة واسعة من المستثمرين المحليين والإقليميين والدوليين وتجاوز قيمة الطرح المستهدفة أكثر من تسع مرات، ما يعكس ثقة هؤلاء المستثمرين في قوة ومكانة أبوظبي الإسلامي. كما يسعدنا أن نرى استمرار هذا الطلب الدولي القوي بالرغم من خفض التسعير النهائي. ومن شأن إصدار هذه الصكوك أن يحافظ على رأسمال مجموعة المصرف ومركزها القوي. ويأتي هذا النجاح بفضل سجل المصرف الحافل بالإنجازات وقدرته على زيادة حصته السوقية وتحقيق عوائد مستدامة بالإضافة إلى إطار عمل الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لمصرف أبوظبي الإسلامي”.

وجاء الطرح مدفوعاً بطلب واسع من ثلاث مناطق، حيث تم تخصيص 83% للشرق الأوسط و 13% لأوروبا ونسبة 4% لآسيا. وبحسب نوع المستثمر، تم تخصيص للخدمات المصرفية الخاصة 70%، ولمديري الأصول والصناديق 16% وللبنوك التجارية 10% و4% لمستثمرين آخرين.

وعمل كل من بنك “اتش إس بي سي”، و”ستاندرد تشارترد” كمنسقَين عالميين مشتركين، وكوكلاء لهيكلة الصكوك، فيما عمل “مصرف أبوظبي الإسلامي” و”سيتي بنك” و”الإمارات دبي الوطني كابيتال” و”بنك أبوظبي الأول” و”جيه بي مورغان”، كمديرين رئيسيين مشتركين ومديري اكتتاب مشتركين.