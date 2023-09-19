صكوك سعودية تستقطب 8,7 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر أيلول / سبتمبر 2023، ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.759 مليار ريال، وجرى تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 2.451 مليار ريال.

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 1.026 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2030، وبلغت الشريحة الثانية 1.425 مليار ريال لصكوك تُستحق في عام 2033.

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر سبتمبر 2023م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 2.451 مليار ريال سعودي.https://t.co/Aax9nR1YrR pic.twitter.com/YIFvQkKGPI — المركز الوطني لإدارة الدين – NDMC (@SaudiNDMC) September 19, 2023



ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدين في منتصف شهر فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أو دولياً، وحسب أوضاع السوق لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالاعتبار حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدين الحكومي.