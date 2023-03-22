صكوك سعودية تستقطب 8,3 مليار ريال

أعلن المركز الوطني لإدارة الدَّين في السعودية الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على الإصدار المحلي لشهر آذار / مارس 2023 ضمن برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي، حيث وصل إجمالي حجم طلبات الاكتتاب حوالي 8.342 مليار ريالٍ، وتم تحديد إجمالي حجم التخصيص بمبلغ قدره 3.374 مليار ريالٍ سعودي.

المركز الوطني لإدارة الدين يقفل طرح شهر مارس 2023م ضمن برنامج صكوك المملكة المحلية بالريال السعودي، حيث تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 3.374 مليار ريال سعودي. https://t.co/eLSo7aw9t3 pic.twitter.com/IXXhUUsfj3 — المركز الوطني لإدارة الدين – NDMC (@SaudiNDMC) March 21, 2023

وبحسب البيان الصادر من المركز فقد قسمت الإصدارات إلى شريحتين، بلغ حجم الأولى 2.774 مليار ريالٍ سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031، وبلغت الشريحة الثانية 600 مليون ريالٍ سعودي لصكوك تُستحق في عام 2037.

ويأتي هذا الإصدار تأكيداً للبيان الصادر من المركز الوطني لإدارة الدَّين في منتصف شهر شباط / فبراير من العام الحالي، باستمراره -وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة- بالنظر في إمكانيـة الدخـول في عمليـات تمويليــة إضافيــة بشــكل اســتباقي عبــر القنــوات التمويليــة المتاحــة ســواء محليــاً أم دولياً، وحسب أوضاع السوق؛ وذلك لتعزيز وجود المملكة في أسواق الدين، وإدارة مستحقات أصل الدين للأعوام القادمة، مــع الأخذ بالحسبان حركة الأسواق وإدارة المخاطر في محفظة الدَّين الحكومي.