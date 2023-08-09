بيعت ثلاثة صقور بمبلغ 169 ألف ريال في الليلة الثانية من ليالي منصة المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور؛ الذي يقيمه نادي الصقور السعودي بمقره بملهم (شمال مدينة الرياض) حتى 25 أغسطس الحالي، بمشاركة أفضل مزارع إنتاج الصقور في العالم.

وكانت البداية مع الصقر الأول “فرخ حر” من مزرعة “فاير فالكون” البولندية، وتم بيعه بمبلغ 32 ألف ريال، وكان قد حقق أخواه “البيرق ومرقوق” المركزين الثاني والثالث في نهائي شوط الملاك بكأس المؤسس في مهرجان الملك عبدالعزيز.

ومن المزرعة ذاتها عُرض الصقر الثاني “فرخ حر”، وكان أخوه الصقر “الحبابي” قد حقق كأس المؤسس بمهرجان الملك عبدالعزيز للصقور، وشهد منافسة كبيرة إذ بدأت المزايدة عليه بمبلغ 20 ألف ريال قبل أن يتم بيعه بمبلغ 120 ألف ريال.

وقال موقع “سبق ” الأخباري أن ختام الليلة مع الصقر الثالث “فرخ جير تبع” من مزرعة “مبروك فالكون” الإسبانية وتم بيعه بمبلغ 17 ألف ريال، وهو أخو الصقر “غازي” محقق كأس رئيس الدولة العام الماضي، لفئة العامة المفتوح.

يذكر أن المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور يمثل سوقاً موثوقة وآمنة للصقارين ومنتجي الصقور، تسهم في تحقيق رؤية نادي الصقور السعودي؛ المتمثلة في الريادة في مجال التطوير والابتكار في هواية الصقور وتربيتها وإنتاجها ورعايتها، وداعماً ثقافياً واقتصادياً، ومنصةً لتعزيز الوعي البيئي.

إجمالي مبيعات منصة ⁧#المزاد_الدولي_لمزارع_إنتاج_الصقور⁩ 2023 في يومها الثاني 169,000 ريال سعودي



⁧#نادي_الصقور_السعودي⁩ ? pic.twitter.com/5glCpy6FQM — نادي الصقور السعودي Saudi Falcons Club (@SaudiFalconClub) August 8, 2023