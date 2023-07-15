رابح صقر: استخدام الذكاء الاصطناعي بالأغاني “غباء”

وصف الفنان السعودي المخضرم رابح صقر، صاحب الجماهيرية الكبيرة في المملكة و أحد كبار الفنانين السعوديين، استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني بـ”الغباء” لأحياء الحفلات.

وقال الفنان رابح صقر:” أن استخدام الذكاء الاصطناعي في الأغاني “غباء” وليس ذكاء كما يتصور البعض”، وذلك على هامش الحفل الذي أحياه بمسرح جامعة الملك فيصل في الأحساء.

جاء هذا الوصف، رداً على سؤال حول رأيه في التوجه نحو استخدام الآليات الحديثة بالذكاء الاصطناعي في الأغاني: “هذا غباء اصطناعي وليس ذكاء”.

وأشعل رابح صقر حفله بباقة من أجمل أغانيه التي تفاعل معها الجمهور الذي ملأ مقاعد المسرح، وذلك ضمن حفلات “جولة المملكة”.

ولرابح جمهور عريض في المملكة والخليج والعالم العربي، ويوصف بـ”الموسيقار”، وهو الوصف الذي تلقفه الجمهور بعد رد لفنان العرب محمد عبده، على سؤال حول الحالة الموسيقية التي يشكلها راح، إذ قال “إنه موسيقار”.