أشار تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال أنه هناك صفقة وشيكة سيبرمها صندوق الاستثمارات العامة في المملكة العربية السعودية، مع شركة بوينغ لشراء طائرات قبيل إطلاق شركة طيران جديدة يتوقع أن يكون اسمها ريا RIA.

وزعمت الصحيفة أن قيمة الصفقة تقارب 35 مليار دولار في صفقة قد يتم الإعلان عنها يوم الأحد خلال الإطلاق الرسمي لشركة الطيران الوطنية بحسب رويترز. وأضاف التقرير أن الصفقة تشمل طائرات عريضة البدن غالبًا ما تستخدم في الرحلات الدولية الطويلة. وامتنعت بوينغ عن التعليق بينما لم يرد صندوق الاستثمارات العامة السعودي على الفور على طلب من رويترز للتعليق على التقرير. الصفقة جزء من توسع سريع من قبل الدولة في إطار استراتيجية لتحويل المملكة إلى مركز نقل وتعزيز السياحة.

تحديث للخبر -الأحد 12 مارس 2023-أعلن صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة ، عن تأسيس صندوق الاستثمارات العامة لشركة “طيران الرياض”، الناقل الجوي الوطني الجديد، للمساهمة في تطوير قطاع النقل الجوي وتعزيزاً لموقع المملكة الاستراتيجي الذي يربط بين ثلاث من أهم قارات العالم؛ آسيا وأفريقيا وأوروبا، والعمل على رفع القدرة التنافسية للشركات الوطنية وفق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وتسعى الشركة التي تتخذ من العاصمة الرياض مركزاً رئيساً لإدارة عملياتها التشغيلية، ومنطلقاً لرحلاتها، عبر امتلاك اسطول طائرات متطورة، تستهدف من خلاله تطبيق أفضل ممارسات الاستدامة والسلامة عالمياً المعتمدة في مجال الطيران، إلى جانب توفير أحدث التقنيات الرقمية للريادة في هذا المجال.

وسيقود شركة “طيران الرياض” نخبة من الخبراء المحليين والدوليين، ويرأس مجلس إدارتها محافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر بن عثمان الرميان، فيما تم تعيين توني دوغلاس رئيساً تنفيذياً للشركة، الذي لديه خبرة تفوق 40 عاماً في قطاع النقل والطيران والخدمات اللوجستية.