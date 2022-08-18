صفقة شراء لـ 20 طائرة ركاب أسرع من الصوت

عقود لشراء أوفرتشر، أول طائرة ركاب أسرع من الصوت من أميريكان ايرلاينز والخطوط اليابانية والقوات الجوية الأمريكية.

وأعلنت بوم سوبرسونيك وهي شركة تصنيع طائرات أمريكية في دنفر، أنها أبرمت عقودا شراء 20 طائرة لشركة الطيران الأميركية يونايتد إيرلاينز، التي سددت دفعة أولية لم يكشف عن قيمتها علما أن الشركة سبق وأعلنت العام الماضي عن صفقة سابقة مع يونايتد إيرلاينز بحسب رويترز.

وتقول الشركة إن طائراتها ستختصر زمن الرحلات الطويلة إلى النصف ويتمتع وقودها بمزايا الاستدامة وهو عبارة عن زيوت القلي المستعملة وغيرها من المواد العضوية.

وتزعم شركة “بوم سوبرسونيك” الناشئة، ومقرّها في دنفر بولاية كولورادو في الولايات المتحدة الأميركية أنها نجحت بتطوير طائرة الركّاب واسمها أوفرتشر (OVERTURE) والتي يمكنها أن تطير بضعفي سرعة الصوت أي بسرعة 1.7 ماخ (سرعة الصوت تعادل 1.0 بمقياس عداد ماخ)

ويمكن في حال نجاح الشركة في خططها أن تؤمن طائرتها السفر من نيويورك إلى لندن في غضون 3 ساعات ونصف الساعة بدلا من 6 ساعات ونصف الساعة حاليا، ومن طوكيو في اليابان إلى سياتل في الولايات المتحدة الأميركية في زمن قدره 4 ساعات ونصف الساعة، في حين أنها تستغرق طيران لمدة 8 ساعات ونصف الساعة من دون توقف، وتتسع الطائرة “أوفرتشر” لما بين 65 و88 راكبا.