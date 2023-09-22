مويضي المطيري by مويضي المطيري

أخبار ذات صلة

Posted inأخبار أريبيان بزنسأسواق المالالسلعبيانات السوقدولسياسة واقتصادشركات

صفقة سلاح أمريكية للسعودية بـ500 مليون دولار

محمد بن سلمان : المملكة من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأميركية

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت وكالة الأمن والتعاون الدفاعي الأميركية إقرار حزمة مبيعات عسكرية محتملة للسعودية بقيمة 500 مليون دولار، مع تسليم إخطار بذلك إلى الكونغرس.



وقالت الوكالة التابعة للبنتاغون في بيان، إن هذه الصفقة المقترحة ستدعم أهداف السياسة الخارجية والأمن القومي للولايات المتحدة.



وأشارت إلى أن هذه الحزمة المقترحة ستعزز قدرة السعودية على مواجهة التهديدات الحالية والمستقبلية وفق لـ”عدد من الوكالات”.



وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان قد أشار في لقاء مع “فوكس نيوز” إلى أنه لا أحد يريد أن يشاهد السعودية تغيّر مصادر تسليحها من الولايات المتحدة إلى دولة أخرى.

وأكد أن بين السعودية والولايات المتحدة روابط أمنية مهمة، مضيفاً أن المملكة من أكبر 5 مشترين للأسلحة الأميركية.

وكانت صحيفة “نيويورك تايمز” قد ذكرت يوم الثلاثاء أن إدارة جو بايدن تجري محادثات مع الرياض بشأن اتفاقية دفاعية محتملة مماثلة للمعاهدات الأميركية القائمة مع اليابان وكوريا الجنوبية.

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard
للاطلاع على  أحدث الأخبار  و أخبار  الشركات من السعودية والإمارات ودول الخليج تابعنا عبر تويتر  و  لينكد إن وسجل اعجابك على فيسبوك واشترك بقناتنا على يوتيوب  والتي يتم تحديثها يوميا