صفقة النساجون الشرقيون في مصر: تركي يدير الشركة البريطانية التي اشترت الأسهم

شركة FYK Limited البريطانية، لغز أثار الأقاويل في مصر خلال الأيام القليلة الماضية، بعد الإعلان عن استحواذها على 24٪ من أسهم شركة “النساجون الشرقيون”، والمقدرة بـ1.4 مليار جنيه مصري.

وزاد الإثارة بيان شركة “النساجون الشرقيون”، رائدة صناعة السجاد في مصر، الذي أوضح أن ياسمين وفريدة محمد فريد خميس، مالكتا الحصة التي اشترتها FYK Limited لازالتا تحتفظان بملكية نفس الحصة.

الأمر الذي أدى إلى تداول أخبار تفيد ملكية فريدة وياسمين لشركة FYK Limited، وأنهما باعا لأنفسهما بشكل غير مباشر.

وتكهن البعض وقال إن اسم FYK Limited يرمز إلى أول حرف من اسم كلا من فريدة F وياسمين y ويرمز حرف K إلى اسم عائلتهما خميس.

أريبيان بيزنس بحث عن شركة FYK Limited، وتوصلنا إلى بعض البيانات التي تخص الشركة البريطانية، من واقع موقع الخدمات الحكومية البريطانية، الخاص بإتاحة معلومات عن الشركات العاملة هناك GOV.UK، وتبين الآتي:

شركة FYK LIMITED أو FYK المحدودة، هي شركة خاصة تأسست في بريطانيا، منذ ما يقرب من 5 سنوات، وتحديدًا في 24 يناير 2018.

ونوعها شركة خاصة محدودة

مقر الشركة: مدينة مانشستر في إنجلترا

نشاط الشركة: تجارة البن والشاي والكاكاو والبهارات، ومواد غذائية أخرى، بالإضافة للإنشاءات، ولاسيما المواد الإنشاءات التجارية.

من يدير الشركة؟

قاعدة المعلومات على موقع GOV.UK تؤكد أن مدراء أتراك سيطروا على الشركة، كما يتبين مما يلي:

لم نعثر على اسم ياسمين أو فريدة في قائمة من يديرون الشركة، على عكس ما جرى تداوله، أو ما يشير إليه بيان النساجون الشرقيون نفسها.

موقع GOV.UK لم يشير إلى ملاك الشركة ولكنه أوضح بيانات من يديروها.

مدير الشركة الحالي هو تركي الأصل يقيم في بريطانيا، واسمه Mirhat Firat KAYA، وعمره 26 عاما (مواليد سبتمبر 1996)، وعُين مع تأسيس الشركة في 24 يناير 2018، ثم استقال في نفس اليوم.

ثم جرى تعيين Mehmet Nezir KORKUT مديرًا للشركة، وهو بريطاني، ولكن اسمه ربما يدل على جذور تركية، وعمره 38 عامًا (مواليد 1984)، ثم استقال في 25 مارس 2019.

بعدها تم تعيين Ruken Unuvar SUPHANDAG في نفس اليوم 25 مارس 2019، وهو أيضا تركي يقيم في إنجلترا، من مواليد أبريل 1976، واستمر في منصبه حتى استقالته في 9 يناير 2020.

ثم عاد Mirhat Firat KAYA إلى إدارة الشركة مرة أخرى في 9 يناير 2020 ولازال في منصبه حتى الآن.

وانتقال هذه الحصة من أسهم النساجون الشرقيون إلى شركة بريطانية يجعلها خاضعة للاتفاقيات الدولية للتحكيم التجاري الدولي، حسبما نقل موقع هيئة الإذاعة البريطانية BBC عن خبراء.

وأومأ BBC إلى احتمالية أن يكون بيان البنك المركزي المصري الصادر في اليوم التالي لإعلان الصفقة، له علاقة بفريدة وياسمين خميس، والصندوق البريطاني FYK LIMITED.

حيث ذكر البيان أن البنك المركزي رصد ممارسات غير مشروعة، تتعلق بسوق النقد الأجنبي، تستهدف زعزعة الاستقرار النقدي والمالي لمصر، بالمخالفة لأحكام القانون.

وكشف المركزي أن بعض الأفراد أسسوا شركات ذات طبيعة خاصة خارج البلاد، تقوم بالوساطة خاصةً في مجالي التصدير والسياحة، وتستهدف الاحتفاظ بالنقد الأجنبي خارج البلاد والتعامل فيه خارج الإطار القانوني.