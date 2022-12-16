صفقة أرامكو وتوتال: إنشاء مجمع بتروكيميائيات عالمي في السعودية باستثمار 11 مليار دولار

أعلنت كل من شركة “أرامكو السعودية” وشركة توتال إنيرجيز، في بيان مشترك، عن اتخاذهما للقرار الاستثماري النهائي لإنشاء مجمع بتروكيميائيات على مستوى عالمي في المملكة.

وسيتم امتلاك وتشغيل مجمع “أميرال” ودمجه مع مصفاة شركة أرامكو السعودية توتال للتكرير والبتروكيميائيات “ساتورب” في الجبيل على الساحل الشرقي للمملكة.

ويخضع قرار الاستثمار لشروط الإقفال المعمول بها، بما في ذلك الموافقات النظامية، بحسب قناة العربية السعودية.

ما هي آلية عمل منشأة البتروكيميائات الجديدة؟

ستعمل منشأة البتروكيميائيات على:

تمكين مصفاة ساتورب من تحويل الغازات المنبعثة من المصافي المنتجة داخليًا والنافثا،

وكذلك الإيثان والبنزين الطبيعي الذي توفره أرامكو السعودية، إلى مواد كيميائية عالية القيمة،

بما يساعد في تطوير استراتيجية الشركة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية.

وسيعزز ذلك إنشاء الصناعات التحويلية الرئيسة، مثل: ألياف الكربون، وزيوت التشحيم، وسوائل الحفر، والمنظفات، والمضافات الغذائية، وقطع غيار السيارات، والإطارات.

استثمار ضخم

ويمثّل مشروع المجمع وحده استثمارًا بحوالي 11 مليار دولار، منها 4 مليارات دولار سيتم تمويلها من خلال حصة أرامكو السعودية 62.5% وتوتال إنيرجيز 37.5%.

ومن المقرر أن يبدأ إنشاؤه خلال الربع الأول من عام 2023، ويستهدف بدء التشغيل التجاري في عام 2027.

ومن المتوقع أن يوفر المجمع والمرافق المجاورة له 7000 فرصة عمل محلية مباشرة وغير مباشرة.

ماذا قال رئيس أرامكو ورئيس توتال؟

وتعليقًا على ذلك، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين، المهندس أمين بن حسن الناصر إنه تم تعزيز علاقة أرامكو طويلة الأمد مع شركة توتال إنيرجيز من خلال هذا المشروع المهم.

وأضاف الناصر أن هذه الصفقة: تمثل:

فرصة لنا لعرض إمكانات التقنية المتطورة لتحويل السوائل إلى مواد كيميائية والتي تدعم الاقتصاد الدائري. ومن خلال هذا التعاون نسعى إلى توسيع سلسلة القيمة عبر إنتاج مواد كيميائية عالية القيمة بكفاءة أكبر من أي وقت مضى، والإسهام في تسريع التطور الصناعي بالمملكة.

وقال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة “توتال”، باتريك بوياني، إن الشركة تكتب صفحة جديدة من تاريخ مشترك من خلال إطلاق هذا المشروع التوسعي، بناءً على التطوير الناجح لساتورب، أكبر مصفاة لتوتال وأكثرها كفاءة في التكرير والبتروكيميائيات على مستوى العالم.

وأضاف أن الصفقة:

تعمق العلاقة النموذجية بين شركتينا على مدى عقود عديدة في المملكة. ويتوافق هذا المجمع ذو المستوى العالمي أيضًا مع إستراتيجيتنا للتوسع بشكل مستدام في البتروكيميائيات من خلال تعظيم أوجه التعاون في منصاتنا الرئيسة.