سجلت البورصة العقارية التي دشنتها السعودية مطلع هذا الأسبوع صفقات ضخمة تجاوزت المليار ريال خلال يومين فقط من تدشينها رسميا .

وكشفت وزارة العدل، عن استفادة 140 ألف شخص من البورصة العقارية خلال يومين من الإطلاق الرسمي وذلك بزيادة 200%، فيما سُجلت صفقات في تداول العقارات بلغت قيمتها 1.2 مليار ريال.

كما أوضحت أن البورصة العقارية كانت تستقبل خلال مرحلتها الأولى “التجريبية” نحو ألف مستفيد في الساعة، فيما ارتفعت أعداد المستفيدين بعد التدشين الرسمي لتصل إلى معدل 3 آلاف مستفيد في الساعة خلال يومين من الإطلاق.

وتقدم البورصة العقارية خدماتها على مدار الساعة، من أبرزها خدمات تداول العقارات بيعًا وشراءً إلى جانب خدمات الفرز والدمج بالهوية العقارية وخدمات تحديث الصكوك بالإضافة إلى خدمات الرهون وكل ما يتعلق بها.

ويمكن لملاك العقارات الذين لم يحدثوا صكوكهم العقارية “الورقية” الاستفادة من خدمة تحديث الصكوك المقدمة من خلال البورصة، إذ إن الصك العقاري المحدث يتم إدراجه تلقائيًا ضمن العقارات المتاحة ضمن العروض العقارية، ويمكن للمستفيدين الاطلاع على ملكياتهم العقارية المحدثة عند الدخول على الاستعلامات العقارية ثم اختيار العقارات المملوكة.