صفقات الأهلي المصري.. مفاجأة راتب موديست وتفاصيل عقده

سيعلن الأهلي المصري خلال ساعات، ضم المهاجم الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بروسيا دورتموند السابق، في صفقة انتقال حرة، بحسب مصادر لمراسل “أريبيان بزنس”.

وأغلقت نافذة الانتقالات أبوابها في معظم بطولات العالم، لكن السوق ما زال مفتوحا في مصر حتى يوم 14 سبتمبر الجاري، حيث تنطلق مسابقة الدوري بعد ذلك بـ4 أيام.

أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد

من هو موديست مهاجم الأهلي الجديد؟

المهاجم الفرنسي موديست يبلغ من العمر 35 عاما.

رحل موديست عن بوروسيا دورتموند، بنهاية الموسم الماضي؛ إذ قضى موسمًا واحدًا في قلعة أسود الفيستيفال، شارك خلاله في 13 مباراة ولم يسجل سوى هدفين فقط.

وقبلها كان موديست هداف كولونيا السابق (20 هدفا في 32 مباراة في الدوري الألماني في 2021-22).

تفاصيل اتفاق موديست مع الأهلي

توصل موديست إلى اتفاق مع النادي الأهلي، بطل مصر الفائز بالبطولة 43 مرة، للانضمام لصفوفه لمدة موسمين.

ووفقًا لموقع “فوت ميركاتو” الفرنسي، فإن أنطوني موديست، وقع للنادي الأهلي حتى 2024 وأن هناك بند خيار التمديد لمدة عام، وأكد الصفقة موقع ترانسفير ماركت المتخصص في انتقالات وتقييم اللاعبين.

M is for Modeste ⚽



?He gets the ball and scores a goal, Anthony Modeste ? #Goalphabet pic.twitter.com/STh4KZ3ODt — Bundesliga English (@Bundesliga_EN) March 21, 2018

وأكد محمد بركات نجم النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق، وعضو الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحاته لفضائية المحور المصرية: “مارسيل كولر مدرب الأهلي رشح للإدارة التعاقد مع الفرنسي أنتوني موديست، لاعب بوروسيا دورتموند السابق”.

وأضاف: “محمود الخطيب رئيس النادي وافق على طلب المدير الفني رغم كبر سن اللاعب بسبب مستواه الجيد فضلا عن أن الصفقة انتقال حر، وهناك ترحيب كبير بسبب المستوى الفني الكبير للاعب”.

أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد

راتب أنتوني موديست مع الأهلي

وحسب المصدر فإن أنتوني موديست سيحصل على راتب مليون و500 ألف دولار في الموسم وهو نفس الراتب الذي يتقاضاه علي معلول وبيرسي تاو مع الفريق.

وقال بركات: “راتب أنتوني موديست مع الأهلي سيصل إلى 2 مليون دولار مشروطة بنسبة مشاركاته حال وصولها إلى 75% بالإضافة لعدد أهداف معينة والتتويج بالبطولات مع الفريق”.

وقال موديست في حوار مع محطة سبورت الألمانية، عن إمكانية اللعب في الأهلي: “أتمنى أن أتمكن من خوض تحد كبير، أريد فقط الاستمرار في لعب كرة القدم لأن هذا ما أحبه، لدي 16 عامًا من الاحترافية”.

ومن المنتظر أن يتم قيد المهاجم الفرنسي في قائمة الفريق، استعدادًا للمشاركة في مباراة اتحاد العاصمة الجزائري، ضمن منافسات كأس السوبر الإفريقي.

ويستعد الأهلي المصري لمواجهة نظيره اتحاد العاصمة الجزائري، يوم 15 سبتمبر الجاري، في بطولة كأس السوبر الإفريقي، في المملكة العربية السعودية.

أنتوني موديست مهاجم الأهلي الجديد

صفقات الأهلي المصري صيف 2023

لاعبين فقط في الصيف الجاري، هما إمام عاشور ورضا سليم، فيما استعاد مهاجمه صلاح محسن من نادي سيراميكا كيلو باترا، بعد انتهاء إعارته.

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