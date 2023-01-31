أطلقت أرامكو السعودية شركة أرامكو الرقمية لتسريع جهود التحول الرقمي صباح أمس الإثنين، خلال فعاليات النسخة السابعة لبرنامج تعزيز القيمة المُضافة الإجمالية لقطاع التوريد (اكتفاء).

سجل إنجاز “اكتفاء”

منذ الانطلاق، تم تأسيس أكثر من 150 استثمارًا شملت منتجات مصنعة لأول مرة في المملكة. كما أنشأت الشركة 16 مركزًا وطنيًا للتدريب في 10 مدن بجميع أنحاء المملكة، تغطي أكثر من 60 قطاعًا تجاريًا، وتخرج منها حتى الآن، أكثر من 48 ألف متدرب سعودي.

الاتفاقيات الرئيسة لبرنامج اكتفاء تشمل:

شركة زووم: اتفاقية شراكة إستراتيجية.

شركة توليا: تعاون لتنفيذ حلول تمويل الموردين.

شركة (دي إتش إل): النية لإبرام اتفاقية نهائية لتنفيذ مشروع مشترك، وتقديم خدمات سلسلة التوريد والمشتريات.

وزارة الاستثمار السعودية: تطوير وتعزيز فرص الاستثمار وبرنامج المقرّات الإقليمية.

شركة أكسنتشر: تكامل النظام وخدمات الحلول الرقمية.

شركة حصانة الاستثمارية: تأسيس شركة وطنية رائدة في إدارة المرافق.

شركة اكيليز: تطوير وتوطين خدمات التصنيف البيئي والاجتماعي والحوكمة.

أكثر من 100 اتفاقية

ووقعت أرامكو السعودية خلال فعاليات الافتتاح أكثر من 100 اتفاقية ومذكرة تفاهم، تقدر قيمتها بنحو 27 مليار ريال (7.2 مليار دولار) للمساعدة في تطوير منظومة صناعية متنوعة ومستدامة ولديها القدرة التنافسية عالميًا. ونجح برنامج اكتفاء في رفع نسبة توطين المحتوى المحلي إلى 63% في عام 2022 في حين كانت 35% في عام 2015، عند إطلاق البرنامج. ويستمر المنتدى والمعرض خلال الفترة من 30 يناير إلى 2 فبراير ، تحت شعار “تسريع وتيرة النجاح المستقبلي” لتسليط الضوء على جهود التوطين في مجالات التركيز الرئيسة بما في ذلك الرقمنة، والاستدامة، والصناعة، والتصنيع.

أكثر من 10 آلاف زائر

وشهد اليوم الأول حضور أكثر من 10 آلاف زائر، وتضم الفعاليات معرضًا تشارك فيه أكثر من 290 شركة. “اكتفاء” شهد إطلاق شركة أرامكو الرقمية (ADC)

شركة أرامكو الرقمية هي شركة تابعة مملوكة بالكامل من شأنها تسريع التحول الرقمي في المملكة ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتعليقًا على ذلك، قال النائب التنفيذي للرئيس للخدمات الفنية في أرامكو السعودية، الأستاذ أحمد السعدي : “تمثّل منظومة الموردين المحليين أولوية قصوى لأرامكو السعودية، باعتبارها مساهمًا رئيسًا في اقتصاد المملكة. ومن خلال هذا البرنامج الضخم، نساعد في تعزيز ثقافة الابتكار، وتمهيد الطريق لتوفير وظائف عالية الجودة لكثير من السعوديين. ويُعد تدشين شركة أرامكو الرقمية مثالًا رائعًا للابتكار، حيث تقدم أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والخبرات الناشئة في تقنيات هذا القطاع الحيوي من الاقتصاد”.