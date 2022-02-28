صعود الذهب و البلاديوم مع تكثيف الغرب العقوبات على روسيا

لندن-(رويترز) – قفز سعر البلاديوم بنحو ستة بالمئة اليوم الاثنين بعد أن تزايدت المخاوف المتعلقة بإمدادات المعدن المستخدم في صناعة السيارات مع فرض الغرب عقوبات جديدة على روسيا، وارتفع سعر الذهب بأكثر من واحد بالمئة بعد أن وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الرادع النووي في حالة تأهب. وقفز سعر البلاديوم 5.8 بالمئة إلى 2503.41 دولار بحلول الساعة 0605 بتوقيت جرينتش بعد أن بلغ أعلى مستوياته منذ يوليو تموز 2021 عند 2711.18 دولار الأسبوع الماضي ويوشك على تسجيل مكاسب شهرية للشهر الثالث على التوالي.

وتحركت الولايات المتحدة وحلفاؤها أمس السبت لمنع بنوك روسية معينة من الدخول على نظام سويفت العالمي للمدفوعات المالية بين البنوك وهو ما يقول متعاملون ومحللون إنه قد يعطل صادرات روسيا من جميع السلع الأولية من النفط إلى الحبوب. وشركة نورنيكل الروسية هي أكبر مورد للبلاديوم في العالم. وارتفعت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 1909.16 دولار للأوقية (الأونصة) مرتفعا بنحو ستة بالمئة حتى الآن هذا الشهر فيما قد يصبح أعلى أداء شهري منذ مايو أيار 2021. وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 1.1 بالمئة إلى 1909 دولارات للأوقية. وصعد سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 بالمئة إلى 24.34 دولار للأوقية كما زاد سعر البلاتين 0.5 بالمئة إلى 1059.26 دولار للأوقية والمعدنان في طريقهما لتحقيق مكاسب شهرية.