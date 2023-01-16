سامر باطر by سامر باطر

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صعود الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرعاية الصحية

صعود الأسهم الأوروبية بدعم من قطاع الرعاية الصحية
سامر باطر by سامر باطر
صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية
صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية

(ملاحظة :تم حذف خبر التأشيرة الذهبية بموجب طلب من الجهة المعنية- المحرر)

صعدت الأسهم الأوروبية اليوم الإثنين بدعم من مكاسب قطاع الرعاية الصحية التي ساعدت المؤشر الرئيسي على مواصلة مكاسبه الكبيرة حتى الآن في العام الجديد، في حين حلق المؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني بالقرب من مستوى قياسي مرتفع. وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.1 بالمئة في التعاملات المبكرة، مدعوما بصعود أسهم قطاع الرعاية الصحية 0.8 بالمئة.

وصعدت أسهم شركات أدوية مثل كونينكليكي فيليبس ونوفو نورديسك أكثر من اثنين بالمئة لكل منهما. وارتفع المؤشر الأوروبي 6.6 بالمئة منذ بداية العام، إذ عزز الطقس الأكثر دفئا الآمال في ركود أكثر اعتدالا من المتوقع في المنطقة، وأشارت البيانات إلى تراجع ضغوط الأسعار في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو.

(ملاحظة :تم حذف خبر التأشيرة الذهبية بموجب طلب من الجهة المعنية- المحرر)

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سامر باطر

سامر باطر

محرر موقع أريبيان بزنس- ومجلتي أريبيان بزنس وسي إي أو CEO العربية، صحافي عربي بخبرات تشمل مجالات عديدة من الاقتصاد...