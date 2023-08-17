صعود أسعار النفط بعد تحرك الصين لتبديد المخاوف الاقتصادية

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس بعدما سعى البنك المركزي الصيني إلى كبح جماح موجة التشاؤم المتصاعدة بخصوص سوق العقارات والاقتصاد الأشمل في البلاد.

وكانت رويترز قد لفتت إلى تراجع الأسعار في الجلسة السابقة مع تأجج المخاوف إزاء تأثر حجم الطلب على الوقود بأزمة كبيرة في قطاع العقارات تعرقل القوة الدافعة في الاقتصاد الصيني وبإمكانية رفع أسعار الفائدة مجددا في أمريكا.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 67 سنتا إلى 84.12 دولار للبرميل بينما صعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 63 سنتا إلى 80.01 دولار للبرميل بحلول الساعة 1058 بتوقيت جرينتش.

وقال نعيم أسلم المحلل لدى (زاي كابيتال ماركيتس) “يحبذ المتعاملون في النفط حقيقة أن الصين لن تتقبل ضعف النشاط الاقتصادي”، وذلك بعدما قال البنك المركزي الصيني إنه سيعدل سياسات العقارات ويحسنها في أسرع وقت.

وتظل أسعار الفائدة أيضا موضع تركيز بعد صدور محضر اجتماع مجلس البنك المركزي الأمريكي لشهر يوليو أمس . وأظهر محضر الاجتماع أن مسؤولي البنك المركزي لم يقدموا إشارات قوية على وقف رفع أسعار الفائدة في مساعي إعطاء الأولوية للسيطرة على التضخم.

ويزيد رفع أسعار الفائدة تكاليف الاقتراض على الشركات والمستهلكين، ما قد يؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي وخفض الطلب على النفط.

وأظهرت بيانات صادرة أمس أن مخزونات النفط الخام الأمريكية هبطت حوالي ستة ملايين برميل في الأسبوع الماضي بفعل قوة عمليات التصدير ووتيرة تشغيل المصافي