مويضي المطيري by مويضي المطيري

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صرف 109 ملايين ريال مستحقات الدفعة الـ11 لمزارعي القمح المحلي

إجمالي ما تم صرفه لهذا الموسم بلغ 1.2 مليار ريال لأكثر من 2000 مزارع

مويضي المطيري by مويضي المطيري

أعلنت الهيئة العامة للأمن الغذائي، صرف مستحقات الدفعة الـ11 لمزارعي القمح المحلي، شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية).

وأوضحت الهيئة أنه بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ 109 ملايين ريال، وذلك لكمية 61 ألف طن، لعدد 164 مزارعاً تتضمن 10 مزارعين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات.

وأشارت إلى أن إجمالي ما تم صرفه للمزارعين الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ، وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة لهذا الموسم بلغ 1.2 مليار ريال، وذلك لكمية 660 ألف طن، لأكثر من ألفي مزارع.

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