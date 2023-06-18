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السعودية تصرف مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

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صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي

صرفت الهيئة العامة للأمن الغذائي السعودية، حديثاً، مستحقات الدفعة الخامسة لمزارعي القمح المحلي شاملة دفعة مستحقي العلاقة التعاقدية بين (المزارعين والشركات الزراعية) الذين قاموا بتوريد الكميات المخصصة لهم لهذا الموسم 1444/1445هـ (2023) وإغلاق حساباتهم عبر المنصة الإلكترونية “محصولي” على الموقع الرسمي للهيئة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية، بلغ صافي ما تم إيداعه في حسابات المزارعين البنكية لهذه الدفعة مبلغ (99,424,615) ريالاً، وذلك لكمية (55,842) طناً، لعدد 154 مزارعاً، تتضمن مزارعَين من أصحاب العلاقة التعاقدية مع الشركات، ليبلغ إجمالي ما تم صرفه للمزارعين لهذا الموسم مبلغ (549.636.996) ريالاً، وذلك لكمية (316.511) طناً، لعدد 1055 مزارعاً.

يذكر أن الهيئة بدأت باستلام القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي ابتداءً من 27 شعبان 1444هـ، وقد بلغ إجمالي الكمية المستلمة من المزارعين حتى تاريخه (559,656) طناً، لعدد (1985) مزارعاً.

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ويأتي ذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (39) وتاريخ 16 محرم 1438هـ القاضي بالموافقة على قيام الهيئة بشراء القمح من المزارعين وفقاً لضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (66) وتاريخ 25 صفر 1437هـ، والمتضمن تكليف الهيئة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية 1.5 مليون طن كل عام كحد أقصى.

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