أكدت وسائل إعلام سعودية، اليوم الأحد، أن وزارة المالية ‫شرعت في إكمال الإجراءات اللازمة لتقديم صرف رواتب موظفي القطاع العام لشهر يونيو/حزيران الجاري ليتم صرفها يوم الإثنين 26 يونيو/حزيران 2023 بدلاً من موعدها المقرر يوم الثلاثاء 27 يونيو/حزيران 2023.

ويأتي ذلك مراعاةً لضمان عدم تأخر صرف الرواتب بسبب تزامن يوم 27 ميلادي مع بداية توقف النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة لإجازة عيد الأضحى المبارك 2023 حيث تتجه الجهات المعنية لصرف الرواتب في يوم 26 من الشهر، الذي يتزامن مع آخر يوم عمل للنظام.

وأوضحت وزارة المالية أنه لتفادي وجود حالات إيقاف أو رفض للمسيرات يتعذر معالجتها خلال توقف أعمال نظام الحوالات (سريع)، نؤكد على أهمية مراجعة جميع البيانات المرسلة والتحقق من صحتها والتأكد من تحويل أوامر الدفع لحسابات الرواتب الصحيحة لدى البنك المركزي وكذلك دقة وسلامة بيانات المسيرات (اسم المستفيد، ورقم الآيبان، ورمز البنك).

وتبدأ إجازة عيد الأضحى المبارك في المملكة العربية السعودية بنهاية عمل يوم الخميس بتاريخ ١٤٤٤/١٢/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٦/٢٢.