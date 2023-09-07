ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان

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ارتفاع سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

ابراهيم العثمان by ابراهيم العثمان
الليرة السورية

يواصل سعر الدولار في سوريا ارتفاعه اليومي ليسجل اليوم رقماً جديداً جراء سياسات  مصرف سورية المركزي.

وحدد مصرف سورية المركزي سعر صرف الليرة السورية مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد.

ووفقاً لنشرة الحوالات والصرافة الصادرة اليوم عن المركزي تم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11469.87 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي، وشراء الحوالات الخارجية التجارية، والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

الليرة السورية

وكان المركزي حدد في الـ 31 من الشهر الماضي سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10600 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ11574.14 ليرة سورية لليورو الواحد.

إرتفاع كبير لسعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية
انخفاض في سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية

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