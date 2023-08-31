خفض المصرف المركزي السوري سعر صرف الدولار مقابل الليرة السورية بحسب نشرة المصرف المركزي إلى 10600 ليرة وفقا لنشرة الحوالات والصرافة.

وتم تحديد سعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11574.14 ليرة سورية لليورو الواحد.

وتصدر هذه النشرة حسب المركزي بغرض التصريف النقدي وشراء الحوالات الخارجية التجارية والحوالات الواردة إلى الأشخاص الطبيعيين، بما فيها الحوالات الواردة عن طريق شبكات التحويل العالمية.

وكان المركزي حدد أمس سعر صرف الليرة مقابل الدولار الأمريكي للحوالات والصرافة بـ 10700 ليرة للدولار الواحد، وسعر صرف الليرة السورية مقابل اليورو بـ 11621.27 ليرة سورية لليورو الواحد.