السعودية: 6 فئات تستحق صرف إعانات

أفاد تقرير، حديث، بوجود ست فئات تسحق صرف إعانات مالية من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية.

وقالت صحيفة “تواصل” الإلكترونية المحلية إن الإعانات المقدمة للمستفيدين من خدمات وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ممثلة في وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية، تمثل رافداً مهماً من روافد الرعاية الاجتماعية التي يحتاجها هؤلاء المستفيدون من خلال قنوات متعددة لعل الأهم فيها الأسرة التي هي النواة للفرد حضانة وتنشئة ورعاية وانتماء.

وتهدف إدارة الإعانات إلى صرف مبالغ تعين الأسر على رعاية فرد أو أكثر لديها من الفئات الخاصة سواءً كانوا معوقين أو أيتاماً أو من في حكمهم ممن أوكلت رعايتهم إلى وكالة الوزارة للرعاية والتنمية الاجتماعية.

أنواع الإعانات

1- إعانات أسر المعوقين

تصرف هذه الإعانات بناءً على المادتين 23 و24 من اللائحة الأساسية لبرامج تأهيل المعوقين الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 34 وتاريخ 10/3/1400هـ القاضي بمنح أولياء أمور المعوقين الذين يتعذر قبولهم بمراكز التأهيل، أو الذين يرغب أولياء أمورهم في رعايتهم إعانة سنوية وفق شروط محددة وتقارير طبية، وكذلك موافقة مجلس الوزراء الموقر رقم 88 في 8/4/1426هـ بمنح مراكز الرعاية الأهلية التي تقدم رعاية جزئية للمعوقين خلال فترات محددة إعانة سنوية عن كل حالة تقبلها لديها بحيث لا تتجاوز نصف مقدار الإعانة السنوية المقررة لأولياء أمور المعوقين.

ما هي خدمة الإعانة المالية للأشخاص ذوي الاعاقة؟

هي خدمة إلكترونية تمكن الأشخاص ذوي الإعاقة المسجلين لدى الوزارة والذين تم تقييم إعاقتهم من تقديم طلب للحصول على الإعانة المالية الشهرية للأشخاص ذوي الإعاقة حسب الشروط والضوابط.

2- إعانات الأسر الحاضنة للأيتام

هذه الإعانات تصرف للأسر التي تقوم بحضانة الأيتام ورعايتهم عن الوزارة بناء على المادة 14من اللائحة الأساسية للأطفال المحتاجين للرعاية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 612 في 13/5/1395هـ ونصها “تصرف الوزارة إعانة شهرية لجهة الرعاية اعتباراً من تاريخ تسلم الطفل إذا رغبت تلك الجهة في الإعانة”، بحيث تصرف على النحو الآتي:

ألفي ريال شهرياً لمن هم دون السادسة من العمر.

ثلاثة آلاف ريال شهرياً لمن هم فوق السادسة من العمر.

3- إعانة انتهاء فترة الكفالة

حدد القرار رقم 1430 وتاريخ 13/10/1395هـ إعانة مالية تصرف لكل أسرة لدى انتهاء مدة إقامة الأطفال مجهولي الأبوين بمقدار ألفي ريال.

4- إعانة الزواج

تصرف هذه الإعانة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 157 في 12/9/1401هـ لفتيات دور التربية الاجتماعية للبنات حيث تمنح الفتاة إعانة مقدارها 60 ألف ريال. وتصرف لكل فتاة من منسوبات هذه الدور سواءً تم زواجها أثناء إقامتها بالدار أو بعد تخرجها على أن تشمل هذه الإعانة كل فتاة مجهولة النسب تم زواجها بمعرفة هذه الوزارة وذلك لمرة واحدة فقط “. ونص القرار رقم 105 وتاريخ 9/5/1419هـ على شمول طلاب دور التربية الاجتماعية من الأيتام ومن في حكمهم من ذوي الظروف الخاصة بإعانة الزواج المقررة لفتيات دور التربية الاجتماعية.

5- إعانة كراسي ذوي الاحتياجات الخاصة وتعديل سياراتهم

صدر الأمر السامي الكريم رقم (7/1285/م) وتاريخ 23/6/1409هـ بقيام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بتحويل سيارات المعوقين ليتمكنوا من قيادتها باليدين بدلاً من القدمين مع تأمين الكراسي للمعوقين المحتاجين لذلك. ويتم تقديم الطلبات لهذه الإعانة عن طريق فروع الوكالة.

20 ألف ريال – مادة 23 أ

14 ألف ريال – مادة 23 ب

10 آلاف ريال – مادة 24 أ

4 آلاف ريال – مادة 24 ب

إعانات الأسر الكافلة وإعانات الزواج

ألفي ريال إعانة الأيتام الشهرية لمن دون سن السادسة.

3 آلاف ريال إعانة الأيتام الشهرية لمن فوق سن السادسة.

20 ألف ريال مكافأة نهاية الكفالة.

60 ألف ريال إعانة الزواج.

6- المعاشات الضمانية

هو المبلغ الذي يسلم للمستفيدين بموجب أحكام نظام الضمان الاجتماعي ويصرف شهرياً.

والمساعدة الضمانية هي المبلغ المقطوع الذي يسلم للمستفيدين بموجب حكم المادة 13 من النظام، والتي تقضي بأن للوزير (أو من يفوضه) يقر صرف مساعدات مقطوعة للحالات التي يرى استحقاقها للمساعدة.

والفئات التي تقدم لهم الخدمة هي الأيتام. ومن بلغ سن الشيخوخة وهو سن 60 عاماً فأكثر. والعاجزون عن العمل عجزاً دائماً لأي سبب من الأسباب الصحية. والعاجزون عن العمل عجزاً مؤقتاً لأي سبب من الأسباب الصحية. والمرأة التي لا عائل لها. الأسرة غير المعولة ممن تنطبق بحقهم الضوابط والشروط المنظمة لذلك.