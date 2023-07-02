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Posted inأخبار أريبيان بزنس

صديقة كريم بنزيمة تعلن إسلامها قبل ذهابها للسعودية

اعتنقت جوردان أوزونا الإسلام قبيل اللحاق بصديقها النجم كريم بنزيمة للعيش في السعودية

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جوردان أوزونا
جوردان أوزونا صديقة النجم كريم بنزيمة اعتنقت الإسلام قبل سفرها للسعودية

أعلنت عارضة الأزياء الفرنسية جوردان أوزونا، حديثاً، عن اعتناقها الإسلام قبيل اللحاق بصديقها نجم كرة القدم الفرنسي من أصول جزائرية كريم بنزيمة الذي تعاقد في مطلع يونيو/حزيران الماضي مع نادي الاتحاد السعودي وانتقل للعيش في المملكة العربية السعودية.

وانتقلت جوردان أوزونا (32 عاماً) إلى العيش في المملكة برفقة صديقها المسلم كريم بنزيمة المهاجم الحالي لنادي الاتحاد خلفاً لقيادة هجوم نادي ريال مدريد الإسباني.

وقالت جوردان أوزونا في تصريحات صحافية تناقلتها وسائل إعلام أوروبية “أنا أسلمت الآن، لقد قرأت القرآن وبكيت، كان هنا في مسجد مدريد حفل صغير، ويُقرأ فيه القرآن وبعدها بكيت، ومن ثم قرأت كثيراً عن هذا الدين وأجده جميلاً جداً”.

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وأضافت “كل ما قرأته عن الإسلام حركني عاطفياً، وكل ما قرأت القرآن في رمضان بكيت”، موضحة أنها قرأت كتاب “الطريق المقدس إلى الإسلام” الذي يحكي قصة مسيحي اعتنق الإسلام في النهاية.

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