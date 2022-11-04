صديقة ايلون ماسك السابقة: إختفاء حساب آمبر هيرد من تويتر بعدما اشترى الشركة

يبدو أن آمبر هيرد، الصديقة السابقة لصاحب تويتر الجديد الملياردير ايلون ماسك، طليقة الممثل جوني ديب، قد انفصلت بالفعل عن “تويتر”، إذ لم يعد حسابها realamberheard@، موجوداً على منصة التواصل الإجتماعي، كما أوردت “فوكس” نيوز”.

وكانت هيرد قد قالت، عبر صفحتها الموثقة على “فيسبوك” في 10 نيسان / أبريل عام 2017: “أنا الآن على تويتر. يمكنكم متابعة تغريداتي هنا realamberheard@ ، وذلك بعد بضعة أشهر من طلاقها.

وأعلن ماسك وهيرد علنا ​​عن علاقتهما في ذلك الشهر، وتصالحا بعد انقسام قصير، ثم أفادت التقارير أنهما انفصلا نهائيا في أبريل 2018.

وفي حزيران / يونيو الماضي، غردت هيرد عن خسارتها قضية التشهير ضد زوجها السابق جوني ديب، قائلة: “خيبة الأمل التي أشعر بها اليوم تفوق الكلمات. أشعر بالحزن لأن جبل الأدلة لا يزال غير كافٍ للوقوف في وجه القوة والتأثير والنفوذ غير المتكافئين لزوجي السابق”.

ولا تزال حسابات آمبر هيرد على “فيسبوك” و”إنستغرام” نشطة، لكنها لم تشارك علناً سبب مغادرتها “تويتر”.