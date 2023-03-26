أصدر المركز الوطني للقياس (قياس) التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب السعودية، اليوم الأحد، نتائج اختبار #الرخصة_المهنية للمعلمين والمعلمات (التخصص) وذلك عبر إرسال رسائل نصية قصيرة (SMS) إلى أرقام جوالات المعلمين والمعلمات المسجلة في ملفات المتقدمين على الرخصة المهنية.

وهذه المرة هي الأولى التي يعلن فيها المركز الوطني للقياس نتائج اختبار التخصص دون اختبار التربوي الذي كان يتم فيه إعلان النتائج في الاختبارين، وسيجري الاطلاع على النتيجة بالتفصيل يوم غدٍ الاثنين عبر نظام التسجيل في الاختبارات ونظام الرخص المهنية.

وكان الاختبار التربوي للمعلمين والمعلمات المتقدمين على الرخصة المهنية تم إعلانه في منتصف شهر يناير/كانون الثاني الماضي.

وتعتبر #الرخصه_المهنيه شرطاً لاستمرار العلاوة السنوية لشاغلي الوظائف التعليمية، بالإضافة إلى أنها تعتبر شرطاً للتعيين على الوظائف الحكومية للخريجين، وفقاً للائحة الوظائف التعليمية.

تنبيه هام

وجهت مدونة “الميدان التعليمي” عبر تويتر تنبيهاً هاماً لكل من اجتاز اختبار الرخصة المهنية التربوي فقط لهذا العام 2023، واجتاز التخصص غير العام 2023، مؤكدة أنه من الأفضل إصدار الرخصة 2 أو 3 رجب من العام القادم 1445هـ.

وتفاعل حساب العناية بالمستفيدين التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب مع استفسار لأحد المستفيدين بخصوص عدد مرات دخول اختبار الرخصة المهنية، وقال، عبر تويتر، إنه يمكن تكرار دخول الاختبار خمس مرات، كما يمكن دخول الاختبار للمرة السادسة بعد مرور ثلاثة أعوام من أول اختبار.

وفي وقت سابق، كشفت هيئة التعليم والتدريب عن موعد إعلان نتائج الاختبارات الرقمية، قائلة إنه من المقرر إعلانها بعد تأدية الاختبار خلال فترة تتراوح من ثلاثة إلى خمسة أيام عمل.

وأوضحت الهيئة عبر تويتر أن نتائج الاختبارات الورقية تُعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار.

وأضافت أنه عند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة الاختبار؛ يمكن التواصل مع فريق الدعم عبر منصة الدعم الموحدة.