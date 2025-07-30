صدور اللائحة التنفيذية لنظام تملك العقار لغير السعوديين

نشرت الهيئة العامة للعقار في المملكة العربية السعودية مسودة اللائحة التنفيذية المرتقبة لنظام تملك غير السعوديين للعقار. وتشمل أهم شروط تملك العقار لغير السعوديين في المملكة، وجود هوية سارية صادرة من المملكة أو إصدار هوية رقمية للمقيمين غير النظاميين عبر “أبشر”، وضرورة فتح حساب بنكي سعودي، وإصدار رقم اتصال سعودي باسم حامل الهوية الرقمية. جميع العمليات المالية يجب أن تتم عبر وسائل الدفع الإلكترونية المعتمدة في السعودية، ويكون التقديم ودخول المنصة الإلكترونية لتملك العقار عن طريق منصة النفاذ الوطني.

الشروط الأساسية لتملك العقار لغير السعودي

• هوية سارية: سواء إقامة نظامية أو هوية رقمية مفعلّة.

• حساب بنكي داخل المملكة: شرط لإتمام المعاملات والعقود.

• رقم اتصال سعودي: باسم حامل الهوية الرقمية ويُلزم به غير المقيم. • إجراء العمليات المالية إلكترونياً: عبر قنوات الدفع الرسمية داخل المملكة.

• التأكد من هوية حامل الهوية عند كل إجراء عقاري.

تملك العقار للشركات غير السعودية

• التسجيل لدى وزارة الاستثمار.

• أن يكون للممثل النظامي هوية سارية وفق أنظمة المملكة. • الإفصاح عن الملاك المباشرين وغير المباشرين للشركة.

• فتح حساب بنكي سعودي باسم الشركة. تفرض اللائحة أيضاً عقوبات صارمة على المخالفات، منها الغرامات التي قد تصل إلى 10 ملايين ريال وبيع العقار المخالف بأمر المحكمة المختصة .

تحدد التفاصيل الدقيقة والفئات المسموح لها بحسب النطاق الجغرافي وقرارات مجلس الوزراء، مع استثناءات خاصة بالنسبة للملكية في مكة والمدينة المنورة (يشترط الإسلام للتملك هناك بالنسبة للأفراد الطبيعيين). الاشتراطات (هوية، رقم اتصال، حساب بنكي سعودي) مطلوبة ومقررة ضمن مسودة اللائحة التنفيذية الحديثة، بالإضافة إلى عناصر تحقق إلكتروني أخرى وفق الأنظمة السعودية السارية.

تفاصيل نظام تملك الأجانب للعقار في السعودية (2025)

النظام الجديد يبدأ سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة اعتبارًا من يناير 2026، بعد إقراره بمرسوم ملكي ونشره في الجريدة الرسمية. النظام يتكون من 15 مادة تنظيمية رئيسية.

يبدأ سريان النظام المحدث لتملك غير السعوديين للعقار في المملكة اعتبارًا من يناير 2026، بعد إقراره بمرسوم ملكي ونشره في الجريدة الرسمية. النظام يتكون من 15 مادة تنظيمية رئيسية. الفئات المؤهلة للتملك يشمل النظام: الأفراد غير السعوديين (مقيمين وغير مقيمين). الشركات غير السعودية والمؤسسات الأجنبية غير الربحية. الشركات السعودية التي يشترك في ملكيتها غير سعوديين. صناديق الاستثمار والمنشآت الأجنبية ذات الأغراض الخاصة (وفق لوائح محددة).

يشمل النظام: النطاق الجغرافي للتملك : يحدد مجلس الوزراء المناطق الجغرافية المسموح فيها بالتملك، وستصدر وثيقة تفصيلية بالنطاقات الجغرافية لاحقًا تشمل المدن الرئيسية مثل الرياض وجدة وبعض المناطق المحددة بدقة. مكة المكرمة والمدينة المنورة : تمنع تملك الأجانب فيها إلا بشروط خاصة، وتقتصر على المسلمين فقط ووفق ضوابط إضافية. هناك مناطق حدودية ومحظورة أخرى غير مسموح بالتملك فيها للأجانب، مثل الشريط الحدودي الجنوبي والشمالي وبعض المناطق الحساسة.

: الضوابط والشروط : شرط الإفصاح الكامل عن المعلومات عند الشراء والالتزام بتسجيل الملكية في السجل العقاري الموحد. فرض رسوم وضرائب تصل حتى 10% على التصرفات العقارية لغير السعوديين (تشمل ضريبة التصرفات ورسوم منفصلة). الغرامات عند المخالفة تصل إلى 10 ملايين ريال، ويحق للسلطات بيع العقار بالمزاد في حالات التملك بمعلومات مضللة. التملك لا يمنح امتيازات إضافية بخلاف الحقوق النظامية المعتمدة للمالكين بحسب القانون.

: العقارات المتاحة للتملك : حق التملك الكامل. حقوق عينية أخرى مثل حق الانتفاع وحق الارتفاق وفق الضوابط واللوائح. للأفراد المقيمين: يحق تملك عقار واحد لغرض السكن خارج النطاق الجغرافي المخصص، مع استثناء مكة والمدينة إلا للمسلمين15. للشركات غير المدرجة: يسمح لها بالتملك ضمن النطاق الجغرافي المحدد مع اشتراطات معينة. للشركات المدرجة: يسمح لها بالتملك عموماً (حتى بمكة والمدينة) وفق لوائح هيئة السوق المالية.

: الحوكمة والتنفيذ : نظام يتوافق مع “رؤية السعودية 2030” ويهدف لتعزيز البيئة الاستثمارية وتوفير فرص اقتصادية جديدة وتحقيق توازن سوقي . يتم إصدار اللائحة التنفيذية والإجراءات التفصيلية (مثل المنصة الإلكترونية) خلال فترة لا تتجاوز 180 يومًا من تاريخ نشر النظام.

: الاستثناءات : النظام لا يلغي الأنظمة السابقة التي تمنح أجنبيًا مزايا إضافية مثل نظام الإقامة المميزة أو تملك الخليجيين. يُسمح للهيئات الدبلوماسية الأجنبية والمؤسسات الدولية بالتملك الرسمي والسكني وفق مبدأ المعاملة بالمثل بالتنسيق مع وزارة الخارجية.

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هذه التغييرات تمثل نقلة نوعية في سوق العقار السعودي وإطارًا قانونيًا أكثر مرونة ووضوحًا لجذب الاستثمارات وضبط عملية التملك للأجانب ضمن ضوابط دقيقة تضمن مصالح المواطن والاقتصاد الوطني.