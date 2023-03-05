كشف البروفيسور سيجورجون جونسون، رئيس الفريق المعني بدراسة زلزال سوريا وتركيا في جامعة الملك عبد الله للعلوم والتكنولوجيا (كاوست) بجدة غرب السعودية إن صدع البحر الميت يتأهب لهزة أرضية كبيرة.

وقال سيجورجون جونسون وهو أستاذ بقسم العلوم الفيزيائية والهندسة، لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن الهزة الناجمة عن الزلزالين الكبيرين، اللذين شهدتهما تركيا يوم 6 فبراير/شباط الماضي، ساعدت على ازدياد نشاط الزلازل عبر منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأوضح جونسون أن هناك قلقاً خاصاً بشأن صدع البحر الميت، الذي يمتد من هاتاي (الطرف الجنوبي للنشاط الزلزالي الأخير في تركيا)، وصولاً إلى خليج العقبة والبحر الأحمر، مشيراً إلى أن أجزاء كبيرة من هذا الصدع يمكن اعتبارها متأهبة لزلزال كبير، مضيفاً “عندما يكون هناك كثير من الزلازل الصغيرة، يكون هناك قلق من حدوث مزيد من الزلازل الكبيرة، وهذا الصدع لم يشهد زلازل كبيرة منذ مئات السنين، وبالتالي فإنه مصدر خطر كبير”.

وكانت آخر الهزات الصغيرة التي سجلت بهذا الصدع يوم 16 فبراير/شباط الماضي، وكانت بقوة 3.4 ريختر شمال البحر الميت، على عمق سبعة كيلومترات، وفق بيان مرصد الزلازل الأردني التابع لوزارة الطاقة والثروة المعدنية، وقال رئيس المرصد غسان سويدان، إن هذه المنطقة تشهد وبشكل دائم تسجيل هذه الهزات الأرضية، التي نادراً ما يتم الشعور بها.

تأثر الصفيحة العربية

قال جونسون إن دراستهم الأخيرة المنشورة في 14 مارس/آذار 2022 في دورية “التكتونية” أثبتت أن حركة الصفيحة العربية تشهد استقراراً ملحوظاً، فهي تتحرك في الغالب مثل كتلة صلبة، وهو أمر جيد للأشخاص الذين يعيشون داخل المملكة العربية السعودية. وأوضح أن دراستهم ساعدت أيضاً على تحسين معرفتهم بكيفية تحرك الصفيحة فيما يتعلق بالصفائح المجاورة، ما وفّر معلومات أفضل عن مدى سرعة تشوه حدود الصفيحة العربية (حيث تحدث معظم الزلازل)، وهذه معلومات مهمة لتقييم مخاطر الزلازل، أي يمكنها أن تخبر عن عدد المرات التي تحدث فيها الزلازل الكبرى على طول هذه الحدود.

وأضاف “في المتوسط فإن الزلازل الكبيرة لا تحدث سوى مرة واحدة كل 200 عام أو مرة كل 500 عام، وحدث الزلزال الأخير في تركيا على الحافة الشمالية الشرقية من الصفيحة العربية، على صدع شرق الأناضول، وهو الحد الفاصل بين الصفائح التكتونية العربية والأناضولية (تركيا)، ولذلك لن تشهد تلك المنطقة زلزالاً كبيراً آخر، قبل مرور وقت طويل من الزمن”.

السفر لتركيا وسوريا

لا يستبعد جونسون احتمالية السفر إلى تركيا في وقت لاحق من هذا العام، لإلقاء نظرة على تمزق الصدع السطحي.

وكان جونسون قد كشف، في تصريحات سابقة، عن أنهم يعتمدون حالياً في دراسة أحداث زلزال سوريا وتركيا على تحليل البيانات التي تم جمعها من الشبكات المحلية، وتحليل صور الأقمار الصناعية، من أجل إعداد نمذجة عملية تصف أحداث ما وقع بالزلزال.

لا شيء مفيد

قال جونسون بخصوص تنبؤات المتنبئ الهولندي فرانك هوغيربيتس حول أوقات وقوع بعض الزلزال، وإن كان يتابع ما يقوله أم لا، “لا أعرف هذا الشخص ولا تعليقاته، والبحث عن اسمه في جوجل لا يكشف عن أي شيء مفيد”.

وشغل المتنبئ الهولندي فرانك هوغيربيتس الناس في مواقع التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإخبارية التي تتابع تصريحاته وتنبؤاته.