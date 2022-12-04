صحيفة قالت إنه يرقد في حالة متأخرة…ما هي الرعاية “التلطيفية” التي بدأها نجم الكرة البرازيلي بيليه؟

دخل بيليه الذي يعاني من سرطان القولون وحدة الرعاية التلطيفية بعدما توقف جسده عن الاستجابة للعلاج الكيميائي.

ذكرت صحيفة “فولها دي إس باولو” البرازيلية أن نجم كرة القدم البرازيلي بيليه الذي يعاني من سرطان القولون قد دخل وحدة الرعاية التلطيفية بالمستشفى بعدما توقف جسده عن الاستجابة للعلاج الكيميائي.

أضافت الصحيفة أن بيليه (82 عاما) يخضع للرعاية الخاصة بالحالات “المشرفة على الموت” مشيرة إلى أنه يتلقى علاجات مخصصة لتخفيف الأعراض ومنها الألم وضيق التنفس.

المستشفى يرفض تأكيد التقرير

مستشفى ألبرت آينشتاين التي يرقد فيه بيليه أحجم عن تأكيد تقرير الصحيفة بدخول بيليه الرعاية التلطيفية وقال إنه سيتحدث فقط عبر الوسائل الرسمية.

كان آخر تقرير طبي عن بيليه نشره المستشفى يوم الجمعة قد ذكر أن بيليه يخضع للعلاج بالمضادات الحيوية لمقاومة عدوى بالجهاز التنفسي. وذكر التقرير أن حالته “مستقرة وتشهد تحسنا”.

الرعاية التلطيفية هي نظام متعدد يهدف في الأساس إلى رفع المعنويات وتخفيف الآلام مع الحالات التي وصلت إلى مراحل متأخرة من المرض وفي بعض الأحيان تكون قد أشرفت على الموت.

سعى لطمأنة محبيه

سعى بيليه إلى طمأنه محبيه يوم الثلاثاء وقال على تطبيق انستجرام إنه يجري “زيارة شهرية” إلى المستشفى، ونشر صورة لمبنى في قطر أضاء برسالة للنجم البرازيلي تتمنى له الشفاء العاجل ووجه الشكر لقطر.

عاني بيليه الذي اعتزل كرة القدم عام 1977 من مشكلات صحية في السنوات الأخيرة واكتشفت إصابته بالسرطان في سبتمبر أيلول 2021 وأمضى أسبوعين بالمستشفى في ديسمبر الماضي.

نجم عالمي في السابعة عشرة

يعد بيليه، واسمه إدسون أرانتس ناشيمنتو، أحد أعظم لاعبي الكرة على مر الأجيال، وقد ذاع صيته في أنحاء العالم وهو في سن السابعة عشرة عندما سجل ستة أهداف للبرازيل في بطولة كأس العالم عام 1958.

كان بين أهداف الستة في تلك البطولة هدفان في المباراة النهائية أمام السويد البلد المضيف للبطولة ليقود منتخب بلاده لإحراز اللقب العالمي لأول مرة.