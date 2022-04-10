السعودية: الاشتباه بحوالي 5 ملايين حساب بنكي فتحت عن بعد

كشف البنك المركزي السعودي (ساما) أن هناك نحو 4.84 مليون حساب فُتحت عن بعد دون التحقق من تطابق رقم هوية العميل مع رقم الهوية المستخدم في شبكة الجوال.

وذكر التقرير أن نسبة الحسابات التي فُتحت عن بعد دون التحقق من تطابق رقم الجوال مع هوية المستخدم، تمثل قرابة 55% من إجمالي الحسابات.

ويلفت البنك المركزي السعودي «ساما» إلى وجود نقص في الكوادر المؤهلة في وحدات مكافحة الاحتيال المالي، مع وجود ضعف في حصر أنواع وأساليب وأعداد وأحجام حالات الاحتيال كافة، بما فيها بيانات الضحية والمستفيد من عمليات الاحتيال، مع وجود قصور شديد في تتبع الأموال الناتج عن عمليات الاحتيال لإيقافها قبل خروجها خارج المملكة، مع ضعف في إجراءات وآليات تلقي بلاغات الاحتيال والتعامل معها من حيث الرصد والتحقيقات والتقارير، وضعف كفاءة برامج توعية العملاء من حيث المادة والقنوات المستخدمة، وكذلك ضعف أنظمة مراقبة العمليات ما خلق تحديا في اكتشاف حالات الاحتيال بشكل مبكر والحد منها.

وسبق أن أعلن البنك المركزي عن منع المقيمين من التحويل الدولي عند عدم تفعيل الحساب عن طريق الفرع أو من أجهزة الخدمة الذاتية (البصمة)، مع تعليقه للحوالات الدولية المنفذة عبر الخدمة الإلكترونية لمدة 24 ساعة للمرة الأولى، ولمدة ساعتين لمستفيد تم التحويل إليه سابقا، فيما تم تحديد السقف الأعلى للعمليات الشرائية للحسابات غير الموثقة سابقا إلى 20 ألف ريال، أما العملاء المتواجدون خارج المملكة، فيمكن للبنك وضع آلية لتوثيق الحساب ورفع الحد الأعلى مع تحمل البنك المخاطر.

عند الاشتباه بتعرضك لعملية احتيال مالي، اتبع الخطوات الآتية فورًا:#ساما_تهتم pic.twitter.com/5wrB8xBWGe — SAMACares | ساما تهتم (@SAMAcares) April 8, 2022

وكان البنك المركزي قد وجه البنوك والمصارف بأن يكون حد التحويل اليومي عن طريق الخدمات الإلكترونية لجميع شرائح عملاء البنوك هو 60 ألف ريال.

لا تشارك الرمز السري المرسل لك ⚠️

ولا تتجاوب مع أي من الاتصالات الاحتيالية #البنوك_السعودية pic.twitter.com/eGBE5T6yxA — البنوك السعودية (@SaudiBanks) March 26, 2022